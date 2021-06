Cronaca



Inaugurata "Una stanza tutta per sé"

venerdì, 18 giugno 2021, 14:39

di Barbara Ghiselli

Una sala accogliente per audizioni protette dedicata alle vittime di violenza di genere: questa è "Una stanza tutta per sé" realizzata nella questura di Lucca grazie all'associazione Soroptomist.

La stanza è stata inaugurata questa mattina alla presenza del questore Alessandra Faranda Cordella, della dirigente Lina Iervasi, della presidente e della segretaria del Soroptomist Lucca, rispettivamente Francesca Molteni e Stefania Lazzaroni.

Come ha spiegato il questore: "La polizia è molto sensibile e attenta alla tematica della violenza di genere come dimostrano le molte iniziative tra cui quelle nelle scuole, Inaugurare, quindi, un ambiente in questura che sia favorevole alla comunicazione e che possa aiutare le donne e i minori vittime di violenza a sentirsi più a loro agio, non può che essere un bel momento".

Il questore ha voluto ringraziare a tal proposito Soroptomist Lucca per la realizzazione della stanza e nel farlo ha ricordato quanto sia importante il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e anche con i cittadini; senza un'opera di sinergia come questa alcune iniziative infatti non potrebbero essere realizzate.

"Per la sala abbiamo seguito specifiche linee guida – ha ricordato Molteni – e abbiamo pensato a una stanza luminosa e accogliente con arredi dedicati anche ai più piccoli dato che le donne che denunciano i maltrattamenti spesso vengono accompagnate dai figli".Ha poi aggiunto: "L'associazione Soroptomist in Italia ha già realizzato ambienti di questo tipo presso diverse questure italiane e altri uffici delle Forze dell'ordine per incoraggiare le vittime a raccontare agli investigatori le violenze subite e sostenerle proprio nel delicato momento della formalizzazione della denuncia". La stanza, inaugurata oggi a Lucca, era pronta già da diversi mesi ma a causa delle restrizioni per il Covid 19 non era stata ancora presentata in maniera ufficiale.