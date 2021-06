Inaugurato il nuovo 'percorso vita' sul baluardo San Martino

Altri articoli in Cronaca

sabato, 5 giugno 2021, 12:35

È stato un momento di raccoglimento intenso e significativo, svolto nel rispetto delle misure in atto per il contenimento dell'epidemia Covid-19, durante il quale il pensiero dei carabinieri di Lucca è andato anche ai colleghi deceduti nell’ultimo anno che hanno prestato servizio in provincia

sabato, 5 giugno 2021, 11:02

La finalità è aprire un confronto tra comunità e specialisti sanitari della salute mentale su cosa è successo alla nostra vita emotiva con il distanziamento sociale, con il rallentamento produttivo

sabato, 5 giugno 2021, 08:09

Continuano a pieno ritmo le attività dell’associazione Contrade San Paolino. Il secondo appuntamento nel calendario eventi 2021 è per domenica 6 giugno presso il Campo Tiri della Repubblica di Lucca - in Via Pattana a Pontetetto

sabato, 5 giugno 2021, 08:06

Da oggi il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) avrà una nuova sede nel comune di Lucca, ovvero in Borgo Giannotti, precisamente in Via Passaglia 41/a, nello stesso stabile dell'Associazione "Don Franco Baron" O.D.V.

venerdì, 4 giugno 2021, 17:45

Ancora una giornata nelle scuole per i rappresentanti dell’Assemblea regionale della Toscana che consegnano agli studenti il volume, edito dal Consiglio regionale, che raccoglie il testo della Costituzione e quello dello Statuto della Regione Toscana

venerdì, 4 giugno 2021, 15:49

A partire dal 1 giugno 2021 il Festival è infatti diventato azionista della storica attività lucchese, con l'obiettivo di creare così una promozione reciproca ed una sinergia produttiva all'interno della città di Lucca