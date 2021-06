La Pediatria di Lucca completamente a misura di bambino grazie a mascotte e decorazioni

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 17 giugno 2021, 19:47

Il fuoco è divampato all'interno di un'abitazione vuota dove, al momento, si trova un cantiere per lavori di ristrutturazione. La famiglia che vive al piano sottostante è scesa in strada per precauzione

giovedì, 17 giugno 2021, 15:18

Documenti, fotocopie e carte da presentare per una semplice domanda di transito e sosta nella Ztl per motivi di lavoro. Qualche anno fa bastava l'autocertificazione per dimostrare chi siamo, cosa rappresentiamo e cosa vogliamo fare, oltre ad una lauta tassa per rimpinguare le casse comunali. Vita dura per i giornalisti

giovedì, 17 giugno 2021, 15:12

Bilancio positivo per Luccascolta, il progetto che dal primo lockdown ha supportato le famiglie lucchesi per la didattica a distanza

giovedì, 17 giugno 2021, 15:01

Presentato questa mattina nella sala riunioni della Croce Verde P.A. di Lucca, in Viale Castracani, l'evento che si terrà domani pomeriggio alle 17.30 sulla salita del Caffè delle Mura, inerente l'inaugurazione di ben tre nuovi automezzi sanitari della storica associazione cittadina

giovedì, 17 giugno 2021, 14:47

Sopralluogo questa mattina dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini all'antico lavatoio di via per Corte Pistelloni, incluso nel perimetro del parco di via De Gasperi a Sant'Anna

giovedì, 17 giugno 2021, 14:37

Nei giorni scorsi il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha incontrato Aldo Tarabella, che ha concluso il suo mandato da direttore artistico del Teatro del Giglio