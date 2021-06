Cronaca



La preda

martedì, 22 giugno 2021, 18:43

di aldo grandi

Se non lo avessimo letto stenteremmo a crederci e, in particolare, stenteremmo a credere che ci siano colleghi che si prestano a certi titoli e, ancor peggio, a scrivere simili articoli. Stiamo parlando di ciò che abbiamo letto, ultimamente, un po' su tutti i quotidiani cartacei a cominciare da Repubblica e Corriere della Sera, giornali il cui inesorabile declino sotto il profilo delle copie vendute fa il paio con quello relativo alla propria autonomia di pensiero e facoltà di critica.

Da Vaccinazioni anti-Covid, indecisi, isolati e no vax: caccia ai quattro milioni che mancano all’appello a Vaccini, «caccia» agli over 60 non immunizzati: sono 210 mila in Toscana.

Non sapevamo di essere diventati una preda di essere, cioè, stati inseriti a tutti gli effetti tra quel robusto nucleo di persone che hanno scelto, liberamente, di non farsi iniettare il salvifico vaccino destinato a salvare il pianeta e l'umanità. Da un giorno all'altro, così, ci siamo trovati nel mirino di chi vorrebbe vederci immunizzati previa regolare iniezione di vaccino e il bello sta nel fatto che noi, questo vaccino, non soltanto non lo vogliamo, ma non ci passa nemmeno lontanamente per la testa di essere costretti a iniettarlo nel nostro organismo.

Ormai è diventato argomento da scompartimento ferroviario o da salotti degli imbecilli a un tanto al chilo: Io mi sono fatto questo e tu ti sei fatto quell'altro, io Astra tu Zeneca, io Moderna e tu Johnson&Johnson. Già e Pfizer?

Il generale Figliuolo - e noi, visti i precedenti storici, quando si affidano le sorti del Paese ad un generale, cominciamo a fare gli scongiuri - seguendo le indicazioni di monsignor Draghi e dei burocrati senza identità dell'Unione Europea e degli altri organismi sovranazionali, vuole arrivare a mettere le mani anche sui più recalcitranti e, a quanto pare, nella fascia di età dei sessantenni, essi sono i più diffusi. Come mai verrebbe da chiedersi? Eredità sessantottina? Diffidenza verso le autorità costituite? Ribellione insita nel dna generazionale?

Comunque sia, noi non abbiamo alcuna intenzione di scappare e visto che a luglio toccheremo quota 60, bene, eccoci qua: veniteci a prendere.

Sì, veniteci a prendere, metteteci le manette, chiudeteci in cella e buttate via la chiave perché, altrimenti, faremo il possibile per venire a prendervi per i piedi nelle vostre notti insonni.

Caro generale e caro primo ministro,

noi siamo nati nel 1961, il 26 luglio per la precisione, segno del leone ascendente sagittario. Non che voglia dire qualcosa, ma a noi questo è abbastanza per farci avere un forte senso di identità. Siamo, inoltre, nati a Livorno, terra labronica, terra di ribelli, terra di gente che mal si adatta ai voleri dei potenti e abbiamo visto la luce in una clinica di via Montebello, a due passi dal mare e mentre, proprio nei pressi della terrazza Ciano Claudio Villa teneva un concerto. Anche Villa, se non sbagliamo, era tutt'altro che un carattere facilmente domabile.

Da Firenze dove abbiamo presa un'altra robusta dose di indipendenza di pensiero e autonomia di giudizio, oltre ad essere bastian contrari per definizione o quasi, ci siamo trasferiti a Roma e qui, come potete immaginare, è andata anche peggio. Roma, del resto, non si discute, si ama e noi l'abbiamo amata e la amiamo ancora calorosamente, di quell'amore viscerale che ti sale su da dentro proprio quando vorrebbero ricacciartelo in fondo.

Il tutto, tanto per essere chiari, per dirvi che a noi le imposizioni non sono mai andate a genio anzi, ogni volta che qualcuno ha tentato di farci ingoiare un rospo, quasi sempre siamo stati in grado di risputarglielo in faccia. Questa è, del resto, una delle regole fondamentali se si vuole vivere a lungo e, soprattutto, conservare una buona opinione di sé.

Così, quando, in tempi di pandemia, ci avete imposto il mezzo burqa o mascherina che dir si voglia, ci siamo iniziati a chiedere dove cominciasse la logica e dove finisse l'umana intelligenza e abbiamo concluso che entrambe erano, ormai, andate a farsi friggere.

Dopo un anno e mezzo di prese per il culo, adesso non ne possiamo davvero più. Siamo diventati il Paese mascherato, altro che Carnevale. Indossiamo le mascherine anche con 30 e più gradi centigradi, a costo di respirare male e di prenderci giù per la gola aria sporca e viziata. Abbiamo paura di tutto e ci siamo bevuti il cervello, rinunciando a vivere per paura, assurda, di morire.

Così, cari esponenti di un Potere che si avvale dei propri mezzi di coercizione non per tutelare e difendere il proprio popolo, bensì per assogettarlo, assuefarlo, renderlo schiavo, abbiamo deciso già da tempo, praticamente dall'inizio, di liberarci la mente dalla paura che volete inculcarci e dal prendere coscienza che arriva un momento nella vita in cui si deve scegliere da che parte stare e, per quanto ci riguarda, la nostra parte non è assolutamente quella che ci volete imporre.

All'età di 60 anni e con una rarissima malattia che ci ha condotto ad essere considerati, a tutti gli effetti, dei soggetti da studio, abbiamo trascorso l'ultimo anno e mezzo cercando di non farci travolgere dall'assurda ridda di voci e di dati che vorrebbero farci credere di essere vissuti in mezzo alla peste bubbonica. Così, evidentemente non è stato, altrimenti non saremmo qui a parlarne.

Noi, ad essere sinceri, non siamo mai stati bene come adesso e durante questo anno e mezzo abbiamo continuato a pensare che i nostri vecchi avevano ragione su mille cose e che prima di votare il proprio cervello all'ammasso avremmo voluto avere la prova che ne valesse la pena. Ebbene, non ne vale mai la pena, tantomeno in preda al panico per un virus sicuramente aggressivo, ma tutt'altro che così letale come vogliono farci credere. Basterebbe guardare ai dati, ma farlo significherebbe ragionare e diventare asociali o uscire dal gregge e chi vuole restare solo, di questi tempi?

Noi non abbiamo preso alcun tipo di medicine, non abbiamo indossato mascherine se non al coperto, non abbiamo rinunciato a stringere mani, abbracciare gli affetti, incontrare e vivere la nostra vita come l'avevamo sempre vissuta. Egoisti? Incoscienti? Disgraziati? Può darsi, ma nel frattempo ci siamo sottoposti a una ritmo di vita molto salutare, fatto di aria aperta, attività fisica, rifiuto dello stare chiusi tra quattro mura, eliminazione totale di radio, Tv e quotidiani in edicola. E non solo non ci siamo beccati il Covid, ma nemmeno una bronchite, un raffreddore o un accenno di tosse.

Ci siamo sciroppati per tutto l'inverno 30 minuti due volte a settimana di nuoto in mare senza muta, abbiamo preso ogni giorno una spremuta da 330 ml di melograno con arance, abbiamo stretto ancora di più i legami con le persone cui vogliamo bene e che ce ne vogliono perché, ricordate, ma in un mondo così freddo c'è bisogno di amici.

In questi mesi abbiamo notato centinaia di persone se non migliaia, terrorizzate, allucinate, incapaci di mantenere un equilibrio sano tra ciò che sarebbe potuto essere e ciò che dicevano sarebbe stato. Molta gente non tornerà più come prima e i danni a livello psicologico e di capacità personali sono e saranno irrecuperabili. Del resto, è quello che vogliono da un pezzo, ridurre a zero la nostra possibilità di reagire a quello che, secondo loro, è il nostro bene. Pretendono, cioè, di sapere quale sia il nostro bene e così facendo vogliono imporci tutto, da cosa mangiare a cosa bere, da cosa pensare a cosa votare, da come vivere a come morire.

Ebbene, noi siamo qua. Più forti di prima, più coscienti e consapevoli della nostra individualità che è cosa ben diversa dall'individualismo esasperato di cui ci definiscono portatori. Siamo sovranisti, fascisti, razzisti? Baggianate. Hanno bisogno di etichettare chi la pensa diversamente perché hanno paura di chi non ha bisogno di schemi né griglie per sentirsi in grado di andare avanti.

Noi non siamo no vax e nella nostra lunga esistenza li abbiamo fatti tutti. Ma non comprendiamo per quale motivo dovremmo vaccinarci per un virus che non sta uccidendo come la peste o l'Ebola, che non sta facendoci star male anzi, che non abbiamo nemmeno mai visto aggirarci intorno a noi. Dovremmo vaccinarci per il bene degli altri? Ancora con questa farsa. Sappiamo tutti e abbiamo visto che questo virus ha complicato i rapporti umani e isolato ancora di più le persone, persino la messa non si celebrava più e pensare, invece, ai sacerdoti che, durante la pesta nel medioevo, stavano a contatto con i malati anche a rischio di morire.

Noi stiamo bene e non capiamo per quale ragione dovremmo iniettarci sostanze che non sappiamo nemmeno quali effetti potrebbero avere. Addirittura dovremmo sottoporci a una dose di vaccino ogni sei mesi. No grazie. E domani, qualora arrivi un altro Covid, cosa facciamo, diventiamo peggio dei roditori da laboratorio?

La paura più grande che ha un essere umano è quella di morire. Noi, inutile spiegarlo ancora, questa paura l'abbiamo passata da un pezzo. E se vivere deve essere, ebbene la vita ce la scegliamo a modo nostro. Quindi, nessun problema per chi vuole vaccinarsi. Ne ha il diritto così come noi abbiamo il diritto, sancito dalla Costituzione, di non farlo. Volete imporcelo? Provateci. La caccia è aperta, si salvi chi può.