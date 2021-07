Cronaca



Marcello Petrozziello, storia di un... vaso che non voleva essere né di coccio né di ferro

mercoledì, 30 giugno 2021, 23:16

di aldo grandi

Una vera e propria annata di m...a potremmo definirla, per noi che, in pochi mesi, abbiamo visto sparire non solo e non tanto tre amici, ma tre persone che ci volevano un gran bene e ai quali ne volevamo altrettanto: Roberto Davini, Giorgio Serafini e, da ultimo, Marcello Petrozziello.

Dei primi due abbiamo già scritto e detto, di Marcello ci apprestiamo a farlo ora non senza prima porci la domanda, alla luce dei tanti messaggi di solidarietà e di cordoglio giunti in redazione, se si tratta di esternazioni di maniera e manifestate all'insegna della sincerità. Questo non perché si dubiti di essa, quanto, piuttosto, perché rammentiamo qualcosa di diverso, ma, si sa, quando qualcuno viene meno, ci si spertica in lodi verso il de cuius senza mai avere il coraggio di dire e, tantomeno scrivere, ciò che si pensava o che anche si è pensato, foss'anche una sola volta, quand'era in vita.

Noi con Petrozziello, Petroz sulla nostra rubrica, ci sentivamo spesso e ci conoscevamo da 32 anni, da quando, per la precisione, trascorremmo la nostra prima notte di S. Silvestro in una casa di campagna a Petrognano in compagnia di Remo Santini e della sua futura moglie Luisella, di Mauro Celli e della sua futura consorte Monica e di Piera, compagna di Marcello e, a nostro avviso, figura insostituibile che lo adorava e che lo ha aiutato a vivere meglio di quanto, fino a quel momento, non avesse vissuto.

Marcello era o, almeno, ci dette l'impressione di essere nei primi anni della nostra frequentazione, una persona che aveva speso buona parte della propria esistenza a scansare le cattiverie e i calci in faccia di chi, in questa città dove lo sport principale è il godere delle disgrazie altrui, non gli perdonava di essere, apparentemente, un perdente. Così, lui, cercava di trovare una spalla un po' qui e un po' là sulla quale poter contare senza doversi per forza di cose attendere qualche tiro mancino.

A noi, effettivamente, i primi tempi ci sembrava una sorta di pulcino bagnato che avesse bisogno di qualcuno disposto a credere in lui e a dargli fiducia. Avevamo ragione, Aveva, in sé, una forza interiore notevole, anche se era una persona molto, molto sensibile che avrebbe voluto piacere a tutti e si rammaricava quando, al contrario, pareva accadere che non piacesse a nessuno.

Piano piano, però, la sua verve, la sua originalità, la sua simpatia, la sua capacità di saper andare oltre le apparenze e la sua indiscutibile bravura e professionalità, lo portarono a divenire il miglior addetto stampa sulla piazza e, in politica, col tempo, una specie di amuleto portafortuna che non si smentiva mai conducendo alla vittoria il proprio prescelto.

Marcello non era, certo, un vaso di ferro, ma non voleva nemmeno essere trattato come un vaso di coccio. Voleva essere un vaso, capace di portare avanti la propria strada, evitando, se possibile, gelosie e invidie che, al contrario, lo inseguivano e, spesso, angustiavano.

E' stato un grande addetto stampa e comunicatore, non un grande giornalista, ma questo lo sapeva e non lo ha mai preteso. Se una grandissima qualità ha sempre avuto, è stata quella di essere perfettamente consapevole sia dei propri limiti, ma anche delle proprie potenzialità. Se un difetto aveva, ma nel suo lavoro era un pregio, quello di voler andare d'accordo con tutti e di non urtare la suscettibilità di nessuno. Con l'avanzare dell'età e la crescita della sicurezza in se stesso, si era preso qualche rivincita sulla malasorte dei primi anni, arrivando ad essere, a tutti gli effetti, stimato, considerato, amato.

In fondo, Marcello Petrozziello aveva un desiderio ed era quello di poter stare simpatico a tutti. E, tutto sommato, non era un desiderio così difficile da realizzare per uno come lui venuto dal sud e con una simpatia innata e un carattere estroverso e complice.

La sua creatura, Clip Comunicare, aveva suscitato qualche critica, ma lui ha sempre pensato al bene dell'azienda e delle persone che lavoravano per lui. Non era uomo da scontro, ma da compromesso, non da battaglia, ma da negoziato. Non avevamo le stesse idee anzi, il più delle volte non le condivideva, ma era un grande amico che sapeva apprezzare alcune delle doti che ogni essere umano dovrebbe portarsi sulle spalle.

Quando lo incontravi era sempre una festa, riusciva a trasmetterti energia, vitalità, voglia di andare avanti senza cedere alla depressione, alla sconfitta, alla quotidianità. Aveva, del resto, sofferto personalmente per riuscire a comprendere quanto fosse importante avere qualcuno a fianco anche soltanto per poter scambiare quattro chiacchiere. Era capace di farsi in quattro se ti voleva bene e se aveva il timore che tu potessi, anche per assurdo, avercela con lui, ti chiamava per chiarire perché con quelli cui stava bene insieme e a cui teneva, non riusciva a rimanere in... stallo.

Gli volevamo bene a Marcello, c...o se gliene volevamo. Era sveglio, arguto, vedeva oltre e più in là di chiunque gli stesse vicino. Era talmente vispo e smart che viaggiava alla velocità della luce in mezzo a gente che non aveva nemmeno cominciato a camminare. Lui lo sapeva, ma non lo faceva pesare.

Ci somigliavamo perché avevamo entrambi l'abitudine ad essere cresciuti in mezzo alla strada, dove le parole hanno un peso e i rapporti pure, dove la sincerità non la compri a un tanto al chilo, ma fuoriesce spontanea.

Saremo, ovviamente, al funerale anche se saremo costretti a imbatterci in persone delle quali, ed è sicuramente reciproco, faremmo volentieri a meno. Con Marcello non usavamo convenevoli e ci confidavamo tutto e il contrario di tutto con una facilità, a volte anche brutalità, che ci faceva divertire e sentirci sinceri in un mondo dove la sincerità ha perso ogni valore nonostante ci sia chi ancora si sciacqua la bocca per diffonderne i meriti. Indimenticabile il suo sorriso che faceva da corollario alle sue straordinarie battute, alle sue eccezionali uscite, alle sue considerazioni frutto di un buonsenso che faceva a cazzotti con la forma. Aveva i suoi difetti, certamente, non era e non è mai stato uomo da prima linea, da pallottola nel petto, ma lo sapeva e, in particolare, non pretendeva mai, per sé, le luci della ribalta. Preferiva, anche per opportunismo perché non ammetterlo?, un low profile utile per tutte le salse e in tutte o quasi le circostanze, ma ragionava con la propria testa e questo, in tempi di mezzo burqa e cervelli votati all'ammasso, è molto più che abbastanza.