Cronaca



Muore dopo uno scontro con la moto

mercoledì, 9 giugno 2021, 19:08

di tommaso boggi

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 18, di fronte al distributore Eni a Borgo a Mozzano sulla Lodovica. Un uomo, Filippo Silvestri, 39 anni, originario di Pieve Fosciana ma abitante a Lucca, è morto dopo un incidente mentre viaggiava in sella ad una Kawasaki nera.



Tutta ancora da ricostruire l'esatta dinamica. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto pare che il centauro abbia perso la vita dopo aver sorpassato una prima macchina e che, nel tentativo di superarne una seconda, sia probabilmente rimasto agganciato ad un camioncino proveniente dal senso opposto per finire poi investito dalle auto che sopraggiungevano.



Inutili i soccorsi della Misericordia di Borgo a Mozzano. I sanitari hanno fatto il possibile, ma i tentativi sono stati vani. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di Borgo a Mozzano e Pescaglia, coadiuvata dai carabinieri.



I militari sono sul posto e attendono il nulla osta per la rimozione del corpo.



Disagi al traffico in entrambe le direzioni. Da Lucca, le auto sono state fatte deviare verso il centro di Borgo a Mozzano, mentre dalla Garfagnana il flusso è stato deviato sul Brennero.