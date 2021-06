Cronaca



Musica è vita, così il Caffè Tessieri rimette in sesto... piazza Bernardini

domenica, 27 giugno 2021, 08:55

di aldo grandi

Ci siamo stati e gli siamo rimasti accanto quando lo massacravano da tutte le parti, potevamo mancare oggi che, finalmente, è potuto tornare a lavorare e a sorridere? Ovvio che no, non potevamo non esserci. Così, ieri pomeriggio dalle 18, abbiamo salutato Filippo Giambastiani e il suo Caffè Tessieri che hanno organizzato in piazza Bernardini ed era ora, un evento musicale che ha allietato tutti, sia chi aveva la mascherina sia chi non la indossava più, e anche i molti commercianti della zona che si sono goduti all'orecchio le cover di Michael Bublé e Frank Sinatra. Ad esibirsi Gleen Capaldi (piano e voce) e Andrea Roventini (batteria). In piazza, per tutti gli appassionati di auto storiche, presente anche una Balilla d’epoca, stupenda. La serata, poi, è andata avanti al ritmo della musica anni Settanta, Ottanta e Novanta con Dj Set Roventini. E torniamo a vivere c...o!

Dopo mesi e mesi nei quali non gliene hanno passata né con cessa neanche una, adesso è bello vedere il sorriso sul volto dell'amico Filippo e del suo staff. Così come fa immenso piacere assistere ai sorrisi delle persone che si fermano, salutano, scattano un selfie e bevono alla salute di chi non ci sta a farsi chiudere in gabbia.

Arriva anche, in completo giallo canarino che sulla sua abbronzatura calza a pennello, l'influencer suo malgrado Andrea Colombini, come sempre frizzante e brillante. Dice che la città riparte e che si torna a vivere anche di musica. Se lo dice lui c'è da credergli anche se temiamo le nuove ondate che minacciano di inviarci all'orizzonte autunnale.

Aperitivi e stuzzichini, focaccine e pizza, champagne e vino di quello che piace, francese doc, bianco, rosso e rosato, avanti gente che c'è posto per tutti. Passano carabinieri, vigili urbani e polizia: controllano, verificano e se ne vanno.

La musica è ad alto volume, si sente e si ascolta come la sentono e la ascoltano anche coloro i quali, nel tempo recente, segnalavano al centralino della questura che il Filippo Giambastiani aveva aperto per far mangiare un cornetto o bere un cappuccino. Meglio che stiamo zitti sennò esplodiamo. Noi che, perdonateci, con Colombini e Filippo eravamo in piazza del Giglio guardati a vista dalla Digos il 25 aprile 2020 per dire no al terrorismo mediatico che ci bastava già quello dell'islam fanatico.

Che dire, in conclusione? Avanti tutta e mai mollare. Uno che finì appeso a testa in giù soleva dire, si racconta, che chi si ferma è perduto, ma, a pensarci bene, qui non si è mai fernato nessuno, nemmeno nei tempi più bui. E speriamo che a finire appesi, a testa in giù, non tocchi anche a noi.

Foto Ciprian Gheorghita