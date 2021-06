Cronaca



Nonna e nipotino investiti sulle strisce

lunedì, 21 giugno 2021, 10:57

di aldo grandi

Gravissimo incidente questa mattina, poco dopo le 10, in via Elisa all'altezza di piazza San Ponziano. Un uomo, B. T., al volante di una Volkswagen T-Rock, ha travolto sulle strisce pedonali una donna e un bimbo che stavano attraversando la strada.



"Stavo guidando e non andavo nemmeno troppo forte - ha commentato Bruno T. -. Non ho fatto in tempo a frenare. Speriamo non sia niente di grave". Le due persone investite sono la nonna di 62 anni, abitante a Ponte Buggianese, e il nipote di nove anni, di Lucca. Sono stati soccorsi da un'ambulanza della Misericordia che li ha portati al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Intervenuta sul posto alnche l'ambulanza della Croce Verde di Lucca.



I rilievi vengono effettuati da una pattuglia della polizia municipale di Lucca.