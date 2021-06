Cronaca



Nuova sede per il gruppo CISOM di Lucca

sabato, 5 giugno 2021, 08:06

Da oggi il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) avrà una nuova sede nel comune di Lucca, ovvero in Borgo Giannotti, precisamente in Via Passaglia 41/a, nello stesso stabile dell'Associazione "Don Franco Baron" O.D.V.

Finora infatti il Corpo, pur avendo una sede logistica in provincia e facendo già parte del Comitato Comunale delle associazioni di Protezione Civile del Comune di Lucca, non aveva una propria sede di rappresentanza nel territorio cittadino.

In merito si esprime così il Capo Gruppo Davide Sallustio: "Questo importante traguardo, che arriva quasi contestualmente all'acquisizione di uno spazioso mezzo Renault Master 7 posti che sarà utilissimo per fare attività ed un cospicuo aumento numerico di Volontari avuto negli ultimi mesi, va a premiare i nostri sforzi, permettendoci di crescere passo dopo passo nell'aiuto e nel soccorso di chi è meno fortunato".

E continua: "Un ringraziamento particolare va al Presidente dell'Associazione "Don Franco Baroni" per la meravigliosa ospitalità dimostrata, ma un grazie di cuore va' anche al Capo Raggruppamento Pier Paolo Sardi, che ci ha sostenuto in ogni step di questa vicenda, nonché al mio Vice Giancarlo Marovelli per aver caparbiamente bussato a molte porte, prima di approdare alla possibilità in oggetto.

Dopo il provvidenziale incontro con Mandoli, già noto giornalista delle nostre zone, si è potuto far seguire al documento formale da me redatto il necessario iter burocratico e i vari passaggi tra il Consiglio direttivo dell'Associazione che ci ospita e i nostri vertici regionali/nazionali.

Va pure ricordato che se la nostra compagine lucchese cresce velocemente lo dobbiamo anche ai nostri infaticabili Volontari e a tante persone che ci vogliono bene e ci hanno dimostrato sostegno fin da principio: tra queste in primis il Delegato di Pisa e Ambasciatore in Namibia del Sovrano Militare Ordine di Malta Cav. Grazia Magistrale Giacomo Berutto, che ringrazio sentitamente per l'amicizia personale e l'affetto sempre dimostrato verso il Gruppo.

Com'è tipicamente nel nostro stile, adesso siamo ancor più motivati a dare di più, forti di una struttura ancor più efficace ed organizzata di prima".