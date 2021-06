Cronaca



Palazzo Pretorio 'occupato' da ubriachi molesti, i residenti chiedono una rapida soluzione

lunedì, 21 giugno 2021, 09:05

di Barbara Ghiselli

E' passato quasi un anno da quando La Gazzetta di Lucca aveva documentato la difficile situazione di cui era ostaggio piazza San Michele ovvero un gruppo di persone senza fissa e dimora ubriache e moleste che sostavano tutto il giorno sugli scalini della piazza e che non erano certo un bel biglietto da visita per un luogo simbolo della città. Purtroppo anche quest'anno la storia si ripete e, in un momento come questo, dove le attività commerciali stanno tentando di ripartire e dove si iniziano a rivedere i turisti nelle strade del centro storico, la situazione diventa ancora più complessa.

"Arrivano sotto Palazzo Pretorio di primo mattino – dichiara Antonio, un cliente abituale di un'attività della piazza – e considerano quel luogo ormai di loro proprietà. Ora che sotto il palazzo è stata messa un'installazione con delle panche e dei tavoli ne approfittano per mangiarci. Devo dire che prima comunque non cambiava molto, si mettevano sugli scalini a bere gli alcolici, cosa che li rendeva a volte anche violenti. Sembra infatti che una volta si siano presi anche a bottigliate".

"Anche questa sera un ubriaco del gruppo – racconta Anna, una residente nella zona – ha iniziato a inveire con tutti i passanti che si trovavano nelle vicinanze senza un vero motivo, forse solo perché aveva bevuto e in alcuni momenti si è rischiato scoppiasse una rissa. Pensare che palazzo Pretorio sia stato rimesso a nuovo da poco e sia davvero un gioiello per Lucca fa davvero male". La signora Anna racconta che le forze dell'ordine sono state avvisate questa sera di quello che stava accadendo ma purtroppo, quando sono arrivate, l'uomo si era già dileguato.

"Ora che è caldo e dato che da domani entreremo in zona bianca – fa presente la signora Cinzia, un'altra residente – penso che sarebbe piacevole fare una passeggiata dopocena e magari andare a prendere un gelato ma passare di lì mi fa paura. Credo che l'installazione sotto palazzo Pretorio sia stata fatta dalle scuole e mi dispiace notare che, per colpa di questa situazione, molte persone preferiscano stare alla larga e non andare a vedere i disegni dei bambini per timore che succedano cose sgradevoli".

Aggiunge poi: "Non possiamo andare avanti così, chi di dovere deve trovare una soluzione".