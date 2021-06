Cronaca



Premiata la professoressa Iosetta Lucarelli, docente "simbolo" del liceo classico

lunedì, 7 giugno 2021, 17:09

di Barbara Ghiselli

Dal 1989 ha sempre insegnato matematica e fisica al liceo classico con passione ed entusiasmo, senza mai mancare un giorno (tranne per il congedo matrimoniale), è stata vicaria dal 1992 al 2000 e dal 2012 al 2020 e ora, che è in pensione da un anno, alla domanda cosa le manca di più della scuola risponde: "Il rapporto con gli alunni". Questa è solo una piccola parte del ritratto della professoressa Iosetta Lucarelli che, questa mattina nella sede dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca, ha ricevuto una targa di riconoscimento per il lavoro svolto e per la sua intensa opera in favore della scuola.

"E' stata sicuramente una docente valente e dalle eccezionali doti umane, un simbolo, – ha spiegato Duccio di Leo, vicario dell'ufficio scolastico – e quando la dirigente Donatella Buonriposi (assente per impegni improrogabili) ha proposto di premiarla, sono stato subito d'accordo".

Come ha poi aggiunto Di Leo, a causa delle restrizioni dovute al Covid 19, la cerimonia si è potuta fare solo adesso e, nel rispetto delle prescrizioni, sono potuti così essere presenti anche: Maria Cristina Pettorini, dirigente scolastica dell'ISI Machiavelli, Iolanda Bocci che lo è stata dal 2013 al 2019 e alcuni alunni della professoressa Lucarelli insieme ad alcuni rappresentanti docenti dell'istituto Machiavelli.

La dirigente Bocci ha sottolineato, oltre alla qualità della professoressa Lucarelli come docente, anche la sua grande umanità e l'impegno in molte iniziative per far conoscere il liceo classico alla città tra le quali partecipazione della scuola alla Notte Bianca, l'apertura del Gabinetto di storia naturale alla cittadinanza oltre alle molteplici esperienze scolastiche fatte fare agli alunni (Erasmus, inaugurazione anno scolastico 2014-2015 al Quirinale e tante altre).

"E' la memoria storica del Machiavelli". Questa la definizione data dalla dirigente Pettorini che ha evidenziato la serietà, la discrezione e la fedeltà alla scuola da parte della professoressa Lucarelli.

La professoressa Lucarelli ha ringraziato per questo riconoscimento e non è riuscita a trattenere l'emozione nel ricevere questo premio oltre a un omaggio floreale da parte dei suoi ex alunni; è proprio con loro che poi si è fermata a parlare per sapere cosa facessero e quali fossero i loro programmi per il futuro. Quest'ultimo, un ulteriore segno, di quanto questa targa sia più che meritata.