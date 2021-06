Cronaca



Ragazza ubriaca dopo le 2 di notte in piazza S. Michele: denunciata con due amici

martedì, 15 giugno 2021, 23:15

Qualche giorno fa, alle 2 di notte, la polizia è intervenuta in Piazza San Michele per la segnalazione di una ragazza in stato confusionale. Sul posto gli agenti hanno prestato soccorso ad una ragazza visibilmente alterata dall’abuso di alcool, ma che non necessitava di cure mediche.

Dopo qualche minuto si sono avvicinati due amici della ragazza, i quali si sono mostrati subito insofferenti alle domande degli agenti, e si sono rifiutati di fornire le generalità e la giustificazione della loro permanenza fuori casa oltre gli orari consentiti.

L’insofferenza da parte loro è arrivata al punto di aggredirli con spintoni per guadagnare la fuga e far perdere le tracce.

A seguito di accertamenti, grazie anche alle telecamere della città, i due sono stati identificati e denunciati a piede libero per resistenza e oltraggio oltre che per il rifiuto di fornire le generalità. I due, italiani di 28 anni, con precedenti, da ultimo si sono visti notificare anche il verbale di contestazione per la violazione delle misure anticovid. Verbale notificato ovviamente anche alla ragazza la notte stessa dei fatti.