Riprendono i sopralluoghi sull'edilizia residenziale pubblica

giovedì, 10 giugno 2021, 15:22

Il tema è sicuramente coerente con il tema della Giornata mondiale del donatore di sangue 2021: hackDonor2021 creatività e cultura digitale per la donazione del sangue. Una giornata dedicata dunque all’innovazione e all’uso dei social particolarmente rivolta ai maggiori utilizzatori: i giovani

mercoledì, 9 giugno 2021, 19:08

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 18, di fronte al distributore Eni a Borgo a Mozzano sulla Lodovica. Un uomo, Filippo Silvestri, 39 anni, originario di Pieve Fosciana ma abitante a Lucca, è morto dopo un incidente mentre viaggiava in moto su una Kawasaki nera

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:25

Un giovane di 16 anni di Villa Basilica in sella al suo scooter, che a metà mattinata di oggi stava transitando sulla via Pesciatina in località Ponte All'Abate, nel comune di Pescia, è stato travolto e investito da un grosso camion, rimanendo incastrato sotto le ruote del mezzo pesante

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:41

I funzionari ADM di Livorno, nell’ambito dei controlli di natura extra tributaria, hanno sottoposto a fermo amministrativo circa 20.000 apparecchiature elettriche, in prevalenza lampadine a LED, in quanto l’etichettatura riportava dati errati del fabbricante/importatore responsabile della sicurezza del prodotto

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:08

L'associazione Plastic Free sul Serchio per la Giornata dell'ambiente. L'assessore Simi: “Sostegno del Comune a iniziative importanti in termini educativi e di divulgazione di buone pratiche”

mercoledì, 9 giugno 2021, 08:20

I militari della stazione carabinieri forestale di Bagni di Lucca, operanti in Media Valle, hanno individuato e denunciato un bracconiere che, nelle campagne intorno al paese di Vitiana, ai margini del bosco, svolgeva, sprovvisto di licenza di caccia, un'attività illecita di cattura di fauna selvatica utilizzando gabbie a scatto, di...