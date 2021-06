Cronaca



Risse e scazzottate nella notte: due ragazzi in ospedale

domenica, 20 giugno 2021, 09:10

di gabriele muratori

Finisce il lockdown, riprende la movida e, con essa, anche episodi incresciosi come risse e scazzottate in pieno centro, con l'intervento di ambulanze e forze dell'ordine.



Una rissa è accaduta intorno alla mezzanotte di ieri: un giovane di 20anni, che stava percorrendo il sottopasso ciclabile di San Concordio in sella alla sua bici, è stato aggredito, pare, da due giovani che l'avrebbero improvvisamente picchiato con calci e pugni fino a fargli perdere i sensi. Giunta sul posto l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Lucca, il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Luca per un grave trauma cranico. Intervenuta anche la polizia che ha chiesto spiegazioni sull'accaduto agli amici del malcapitato che erano presenti con lui.

Quasi contemporaneamente, un'altra rissa è accaduta nella zona della gelateria Veneta, tra via Veneto e la salita delle Mura: un uomo di origine straniera di 36 anni sarebbe intervenuto per sedare una rissa tra giovani, venendo poi lui stesso preso di mira a sua volta. L'uomo sarebbe stato quindi picchiato da diverse persone che, tutte insieme, lo avrebbero preso a bottigliate procurandogli numerose ferite al volto. Sul posto è intervenuta poi la Croce Verde di Lucca per trasportare il ferito al San Luca, e i carabinieri per raccogliere le testimonianze dell'accaduto.