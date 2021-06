Cronaca



Rubate marmitte dei mezzi di Sistema Ambiente

martedì, 22 giugno 2021, 10:03

Sistema Ambiente denuncia il furto che, durante la notte, è stato perpetrato ai suoi danni. Sono state, infatti, rubate le marmitte catalitiche dei furgoncini dell'azienda, utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo spazzamento meccanizzato programmato.



A causa di questo inconveniente e soprattutto per l'impossibilità di sostituire le marmitte in tempi brevi poiché lo stesso furto è stato subito anche da altre aziende del territorio rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente comunica che i servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero subire differimenti d'orario.



L'azienda si scusa per il disagio.



Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.