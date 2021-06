Cronaca



Samuele Del Dotto ordinato prete da monsignor Giulietti

domenica, 27 giugno 2021, 20:07

Dopo la maturità classica, conseguita al Carducci di Viareggio, ha fatto un anno di Università a Pisa – Scienze della Formazione – poi ha abbandonato gli studi per scegliere la via del Seminario. Completato il percorso previsto, il 18 ottobre 2020 è stato ordinato diacono in vista dell’ordinazione presbiterale che è giunta oggi pomeriggio nella cattedrale di San Martino.

L’arcivescovo Paolo Giulietti ha presieduto la celebrazione eucaristica e ha ordinato Samuele Del Dotto. Negli ultimi anni il giovane ordinando, accanto agli studi in Seminario, ha prestato il proprio servizio prima nella Parrocchia di Torre del Lago a Viareggio e poi da un anno e mezzo a Borgo a Mozzano nella Valle del Serchio.

«L’ordinazione di un prete è sempre una grande gioia, perché manifesta in modo particolare la fecondità di una comunità ecclesiale e offre una valida garanzia di futuro – ha commentato l’arcivescovo Paolo Giulietti – Certamente oggi è sempre più evidente che il prete non è il “tutto” di una comunità, poiché è l’intero popolo di Dio che, in forza del battesimo, ha il diritto-dovere di portare avanti la vocazione e la missione della comunità cristiana. Tuttavia, come non esiste una Chiesa senza popolo, non esiste nemmeno una Chiesa senza prete; anche se il ruolo del presbitero è stato e andrà ancora ripensato, la sua presenza e la sua azione rimangono essenziali. È attraverso di lui, infatti, che il Signore continua a prendersi cura amorevole di tutti i suoi fratelli, rendendosi presente nei sacramenti, nel ministero della Parola e nella prossimità pastorale. Auguro a Samuele di essere un prete felice, lieto della propria chiamata e del proprio servizio».

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, i numeri per la partecipazione alla messa di ordinazione sono stati contingentati per consentire la partecipazione a familiari, amici, e persone della comunità di provenienza e dove presta e ha prestato servizio negli ultimi anni.

Foto Ciprian Gheorghita