Sbanda con l'auto sulla Bretellina: donna in ospedale

giovedì, 3 giugno 2021, 19:29

di gabriele muratori

Un'auto è sbandata questo pomeriggio verso le 16 sulla Bretellina a San Donato poco prima dell'ingresso autostradale tra Lucca Ovest e Lucca Est, impattando rovinosamente contro il guard-rail al lato della corsia.



Contattati subito i soccorsi, è intervenuta l'ambulanza della Misericordia per soccorrere la conducente, una donna residente a Massarosa, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma é stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca.



Sul posto anche una pattuglia della municipale di Lucca per far defluire il traffico e rimuovere l'auto completamente distrutta. Nell'impatto non sono stati coinvolti altri veicoli.