Spesa gratis per le famiglie in difficoltà. Apre l' "Emporio Solidale" della Misericordia di Lucca

lunedì, 28 giugno 2021, 17:47

di gabriele muratori

"Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. Presso il nuovo "Emporio Solidale" della Misericordia di Lucca, sarà possibile fare la spesa gratis previo ricevimento di una tessera punti, a seguito di un colloquio conoscitivo e la presentazione della documentazione reddito Isee".

Questo il principio su cui si basa la nuova iniziativa presentata stamani dalla Misericordia di Lucca e descritto dal proposto Luca Papeschi.

"Abbiamo deciso di aumentare il nostro operato solidale verso la società. E così abbiamo bene accolto la proposta dell'emporio verso i bisognosi, secondo le indicazioni impartite della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia".

"Un lavoro solidale che vedrà impegnati i nostri volontari per questo progetto a beneficio di coloro che non possono permettersi una spesa alimentare adeguata. Si tratta di un progetto sperimentale che però è già ben funzionale presso la Caritas di San Vito e presso altre città nostra regione" - sottolinea il direttore Sergio Mura.

"L' Emporio vedrà il taglio del nastro domani pomeriggio alle ore 17.00 in Corte Natta a San Marco, e sarà aperto inizialmente per due giorni la settimana" - conclude la responsabile Consuelo Murru - "Per ogni informazione, gli interessati potranno contattarci al 0583492003".