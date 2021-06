Cronaca



Terrazza Ciano la domenica mattina: o livornesi, ma siete cosi sudici?

domenica, 20 giugno 2021, 20:43

di aldo grandi

Nessuna discriminazione né, tantomeno, il voler offendere una città o un popolo che, notoriamente, è amato da tutti gli altri popoli di questo sfasciato stivale. Ciònonostante e per puro caso, questa mattina ci è capitato di fare una breve passeggiata su quello che, a tutti gli effetti, è il luogo più frequentato, rappresentativo e bello di una città che, causa una guerra disgraziata, è stata distrutta dai bombardamenti e ciò che ne resta è ben poca cosa.

La terrazza Ciano o Mascagni a seconda di come la si voglia chiamare, al di là del conflitto mondiale di quasi un secolo fa è rimasta, però, la stessa di sempre o quasi. Ed è il luogo preferito dai livornesi per fare una passeggiata e ammirare il tramonto o il mare. Ebbene, abbiamo scattato una decina di foto, ma ne avremmo potute fare molte di più e, se avessimo avuto una Nikon appropriata, avremmo reso lo spettacolo ancora più disgustoso di quello che era.

Ebbene, se questa è Livorno, noi che a Livorno siamo nati e, in parte, cresciuti, ci vergognamo di esserlo, livornesi. I residui di un sabato sera o notte erano sotto gli occhi di tutti: bottiglie abbandonate o in frantumi, chiazze di vomito sulle meravigliose piastrelle che costituiscono la pavimentazione della piazza, schifezze e sporcizia da tutte le parti, sacchetti pieni di lattine e bottigliette lasciati in bella mostra. Trascuratezza, degrado, in sostanza uno schifo.

Per carità, due settimane fa eravamo a Roma e lo schifo e la sporcizia erano ancora più visibili e percepibili, ma vedere tutto questo a due passi dal mare, con tanto di bottiglie lasciate in pericoloso equilibrio proprio sulla balaustra, oppure mascherine, sì, le odiose quanto inutili mascherine, gettate come se nulla fosse, fa male agli occhi oltre che al cuore. Di chi, almeno, conserva per questa città un amore e un legame forti, che vanno al di là delle coloriture e degli schieramenti politici visto che Livorno, da decenni a questa parte, è protagonista di un lento, ma inesorabile e progressivo disfacimento civile e sociale.

Al sindaco chiediamo se ha mai fatto una passeggiata a queste latitudini e se si è mai domandato che cosa stia a significare questo? Forse non sarebbe il caso di chiudere l'accesso alla terrazza a partire da una certa ora tutti i giorni es e questo fa male, farà sicuramente meno male di quanto non facciano queste immagini che non rendono, appieno, la vergogna in cui ci siamo imbattuti e che sembra non disturbare minimamente i livornesi che, evidentemente, ci sono abituati.

Ma, davvero, o livornesi, siete così abituati al sudiciume da non osare nemmeno protestare o fare qualcosa di concreto per rendere la vostra città più accogliente di quel poco che già non sia?

E ora, se volete, dateci pure dei fascisti, dei razzisti, dei sovranisti e di quello che vi pare, ma resta il fatto che la terrazza Ciano-Mascagni - a proposito, ai tempi del conte (tralasciamo l'obbrobrio sulle colline di Montenero) e di sua moglie Edda, impensabile una terrazza in queste condizioni - così come l'abbiamo immortalata fa, veramente, schifo.