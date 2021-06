Cronaca



Terzo palio delle contrade San Paolino

sabato, 5 giugno 2021, 08:09

Continuano a pieno ritmo le attività dell’associazione Contrade San Paolino. Il secondo appuntamento nel calendario eventi 2021 è per domenica 6 giugno presso il Campo Tiri della Repubblica di Lucca - in Via Pattana a Pontetetto.

In questa occasione i 30 balestrieri suddivisi in 4 contrade (Falcone, Granchio, Luna, Sirena) si sfideranno in una gara a tiro singolo su bersaglio unico (corniolo) posizionato a 36 metri di distanza. La contrada che otterrà il punteggio più alto, sommando i punteggi di tutti i singoli tiratori appartenenti alla stessa contrada, si aggiudicherà l’ambito premio: un drappo dipinto dal pietrasantino Paolo Lazzerini.

Negli ultimi anni Paolo Lazzerini è rimasto molto affascinato da Lucca che gli ha ispirato diverse opere. Ha già realizzato per Contrade San Paolino il drappo della precedente edizione del Palio disputata nel settembre 2018.

L’opera è stata presentata lo scorso mercoledì 2 giugno presso la galleria di Lazzerini in Piazza San Giusto a Lucca e lì rimarrà esposta fino al giorno del Palio e poi successivamente per un breve periodo. La Galleria rimane aperta tutti i giorni tranne il martedì negli orari 10:00-13:00 e 15:30-19:00.

Questo il programma della giornata:

● 15.00 Ritrovo partecipanti in costume storico

● 15.30 Presentazione dell’evento e tiro di prova dei balestrieri partecipanti

● 15.45 Estrazione dell’ordine di tiro e delle panche

● 16.00 Inizio gara in corniolo

● 16.45 Verifica dei tiri per decretare la contrada vincitrice

● 17.15 Premiazioni

● 17.30 Lezione di tiro per il pubblico intervenuto

● 18.00 Saluti e smontaggio