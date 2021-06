Cronaca



Torna il “sabato dell’ambiente” al fianco del Consorzio

venerdì, 25 giugno 2021, 13:27

Il prossimo week-end è ancora una volta “il sabato dell’ambiente”: decine e decine di volontari puliranno i corsi d’acqua del territorio, all’interno del progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” del Consorzio 1 Toscana Nord.

Il nuovo appuntamento con l’iniziativa si svolgerà appunto domani (sabato), con partenza in vari punti del comprensorio. Molte saranno le associazioni che parteciperanno, e che provvederanno alla rimozione di plastiche dagli argini e dagli alvei, evitando così che i rifiuti finiscano in mare.

“Con la partecipazione, ci prendiamo cura del nostro ambiente e dei nostri corsi d’acqua – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Naturalmente in sicurezza, invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a prendere parte a questo impegno, al fianco del nostro Ente e delle tante associazioni coinvolte. Un ringraziamento va alle Amministrazioni comunali e alle aziende dei rifiuti, che insieme con noi collaborano alla realizzazione fattiva di un impegno così importante”.

Ecco il quadro delle associazioni coinvolte.

Lucchesia.

Donatori di Lunata, ritrovo ore 14,30 in via Berti incrocio con via vecchia Pesciatina; Natura di mezzo, ritrovo ore 8,30 in via Leonardo Mascagni, Altopascio; Donatori Sangue "Fratres" Paganicoritrovo ore 9,00 area sagra di Paganico; Uniti per l’Oltreserchio e il Bucaneve, ritrovo ore 9,00 a Santa Maria a Colle, Via di Poggio, al campo sportivo; WWF Alta Toscana Odv, ritrovo ore 9,00 via di Corte Cesarini, Montuolo; Atletico Gragnano, ritrovo ore 9,30 al bar Le Follie di Gragnano; Anpana Lucca, ritrovo ore 9,00 di fronte ufficio postale Ponte del Giglio; Racchetta sezione Vorno, ritrovo alle ore 8,30 presso la sede dell’associazione a Vorno; Il Faro, ritrovo ore 17,00 alla Chiesa di Parezzana; Legambiente Capannori e Piana lucchese, ritrovo ore 7,00 presso scuola media di Lammari; Percorso in fattoria, ritrovo ore 9,30 alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave; Misericordia Santa Gemma Galgani, ritrovo ore 9,00 alla sede di Camigliano; Croce Verde di Lucca, ritrovo ore 8,00 davanti al Foro Boario.

Pisano.

Vicoverde, ritrovo ore 9,00 davanti alla chiesa di Vicopisano.