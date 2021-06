Torna la terza edizione del festival del fiume alla fattoria Albogatti

Altri articoli in Cronaca

martedì, 1 giugno 2021, 14:28

Mercoledì 2 e giovedì 3 giugno, alle 21 nella chiesa di S. Francesco, l'orchestra dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" e i danzatori del DIP-Dance Intensive Programme si esibiranno insieme in un concerto spettacolo su "Romeo e Giulietta" di Sergej Prokof'ev, nella versione di Riccardo Muti

martedì, 1 giugno 2021, 14:22

A partire da sabato 26 giugno dalle ore 10 alle 11.30 ripartono i gruppi di accoglienza e sostegno alla neo paternità al Consultorio della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, al secondo piano del padiglione B

lunedì, 31 maggio 2021, 18:33

Un pakistano, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato ed identificato domenica sera dalle Volanti, a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini

lunedì, 31 maggio 2021, 17:10

Teresa non sa come farà da sola e senza un lavoro. La sua amica Eleonora, che le è accanto sin dal primo momento, ha deciso di lanciare questa raccolta fondi grazie alla piattaforma Eppela, che vuole dare il proprio contributo per supportare questa storia triste

domenica, 30 maggio 2021, 22:18

Tragico incidente stradale in via di Sorbano del Vescovo, al confine tra i comuni di Lucca e Capannori. Morto un centauro di 37 anni, Michele Catelli che era salito sulla moto dell'amico per provarla nonostante il suo diniego

domenica, 30 maggio 2021, 10:46

Carolina Mentana Borelli, di Pistoia, si era allontanata da casa volontariamente nel pomeriggio di ieri. Questo è il messaggio che in queste ore è stato condiviso su alcuni gruppi Facebook tra i quali quello dell'associazione Luccasenzabarriere