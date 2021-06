Cronaca



Trasporto merci in centro storico: premiati gli operatori virtuosi

giovedì, 3 giugno 2021, 15:47

di barbara ghiselli

Premiati questa mattina, per la prima volta, gli operatori che si sono comportati in modo virtuoso ed ecologico e hanno dimostrato che è possibile trasportare le merci in modo sostenibile.

Una novità destinata a essere replicata anche in altre città e che non poteva che essere annunciata durante la Green Week europea. Un appuntamento che, proprio oggi a Lucca, ha chiamato a raccolta tutti gli attori e ideatori del progetto Life Aspire, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Life, sviluppato dal comune di Lucca, insieme a Lucense, società partecipata del comune, e con la partnership di Memex, società di ingegneria dei trasporti di Livorno e Municipia spa – gruppo Engineering, azienda che affianca i comuni di ogni dimensione nel percorso di trasformazione digitale.

Dopo i saluti di Pamela Salvatore del comune di Lucca, i partner tecnici hanno presentato nel dettaglio Life Aspire mentre Francesco Baroncini della federazione italiana ambiente e bicicletta ha illustrato l'esperienza italiana ed europea nell'utilizzo delle bici cargo. L'assessore alla mobilità, Gabriele Bove, ha poi premiato i quattro operatori che si sono distinti nel 2020 e che nonostante le difficili condizioni dovute al contesto della pandemia, sono riusciti a dare un contributo alla decarbonizzazione ed elettrificazione del trasporto merci nel centro storico, al miglioramento della qualità dell'aria, a favore del percorso di transizione ecologica della città di Lucca.

Gli operatori che sono stati premiati e hanno quindi ricevuto un riconoscimento simbolico sono: Lucense Trasporti srl, Eco City transport soc. coop, Policonsorzio e BRT Lucca.

Come ha spiegato Bove, nel corso del 2020 sono stati raccolti i dati al fine di assegnare un punteggio agli operatori del trasporto merci durante le consegne in centro storico: sono stati valutati il numero di ingressi e uscite dalla ZTL, il tempo di permanenza al suo interno e l'uso delle aree di carico e scarico.

Nel 2021, con l'avanzamento del progetto Life Aspire e con l'entrata in funzione del sistema di cargo – bike sharing, anche il sistema dei premi cambierà. Agli operatori più virtuosi verrà rimborsato il costo del permesso di accesso annuale alla ZTL; sempre loro, inoltre avranno la possibilità di instaurare un percorso di interlocuzione privilegiato tra amministrazione comunale e trasportatori sui futuri sviluppi della logistica sostenibile a Lucca.

"Per una Lucca dunque più green e sostenibile, – ha sottolineato Bove – una novità di grande rilevanza ambientale, quella rappresentata da Life Aspire e dal cargo – bike sharing, che ha come obiettivo principale quello di alleggerire il traffico del trasporto merci tra le vie del centro storico, impostando sul territorio comunale una logistica sempre più ecologica, green, sostenibile. Una novità che proietta Lucca in un vicino futuro, dove i mezzi di trasporto si integrano, comunicano e si scambiano tra loro, a totale beneficio della salvaguardia ambientale e della vivibilità dei centri di pregio di medie e grandi dimensioni, per una mobilità sempre più all'avanguardia e al passo con le esigenze e le necessità che cambiano".

E' stato inoltre ricordato che il progetto Life Aspire, avviato nel 2017, ha l'obiettivo di trasformare l'approccio alla consegna delle merci nel centro storico di Lucca, città coordinatrice del Consorzio e città-pilota del progetto, che coinvolge anche le città di Zara (Croazia) e Stoccolma (Svezia). Introducendo un sistema di "premialità", anziché sanzionatorio, LIFE Aspire favorisce gli utenti, intesi come aziende e società che si occupano di consegne e trasporto merci, che mettono in atto comportamenti virtuosi, rivolti ad una mobilità urbana più sostenibile, più smart e più ecologica. Dopo una prima fase di raccolta dati e monitoraggio che ha permesso di fotografare la situazione dell'entrata e dell'ingresso dalla ZTL ed i comportamenti all'interno della stessa, è stato introdotto il Lucca Mobility Pass, consegnato materialmente con la collaborazione di Metro, che permette, a chi ne è dotato, di accumulare eco-points a fronte di comportamenti virtuosi adottati nell'attività di consegna. Tra questi: la tipologia di veicolo utilizzato, il numero giornaliero di accessi alla Ztl, la durata giornaliera della permanenza all'interno della Ztl, la percentuale di utilizzo della finestra temporale mattutina e pomeridiana, l'utilizzo degli stalli merci monitorati, l'utilizzo del servizio di cargo bike sharing.

Le nove cargo bike sono state installate dalla TMR Srl, azienda specializzata nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della mobilità, e sono distribuite su 3 "stazioni". Nella attuale fase di dimostrazione del progetto sono a disposizione degli operatori del trasporto merci, soprattutto di coloro che non hanno mezzi adatti (per motorizzazione e/o per dimensioni) a circolare nella ZTL nelle finestre temporali permesse. Scaricando la app Life Aspire (attualmente disponibile solo per Android) è possibile "sganciare" la cargo bike dalla stazione, caricarla con le merci che devono essere consegnate ed iniziare il giro di consegne.

A bordo della cargo bike si può accedere alla zona a traffico limitato, dalle 8 alle 20, quindi anche oltre le fasce orarie consentite con un qualsiasi altro mezzo del trasporto merci. Una volta terminato il servizio, il mezzo dovrà essere riconsegnato alla stazione da cui è stato prelevato. Accanto alle stazioni sono presenti stalli per furgoni commerciali, dedicati alle operazioni di carico/scarico.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del progetto http://www.life-aspire.eu o la pagina dedicata a Life Aspire sul sito del Comune di Lucca:

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18092.