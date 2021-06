Cronaca



Travolto da un camion, grave un giovane

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:25

di gabriele muratori

Un giovane di 16 anni di Villa Basilica in sella al suo scooter, che a metà mattinata di oggi stava transitando sulla via Pesciatina in località Ponte All'Abate, nel comune di Pescia, è stato travolto e investito da un grosso camion, rimanendo incastrato sotto le ruote del mezzo pesante.



Allertati i soccorsi, sono subito intervenuti i sanitari del 118 con i vigili del fuoco e polizia municipale. Il giovane è stato estratto da sotto il camion vivo e cosciente ma gravemente ferito. Per questo é stato infatti trasportato d'urgenza e con l'elicottero al pronto soccorso di Careggi a Firenze, dove pare non sia in pericolo di morte.