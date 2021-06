Tutti i 'maturi' del liceo quadriennale di Lucca

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 25 giugno 2021, 13:27

Il prossimo week-end è ancora una volta “il sabato dell’ambiente”: decine e decine di volontari puliranno i corsi d’acqua del territorio, all’interno del progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” del Consorzio 1 Toscana Nord

venerdì, 25 giugno 2021, 12:49

I due stranieri, di 31 e 26 anni, avevano creato la loro base operativa nella zona boschiva di Castelvecchio di Compito, al confine con la provincia di Pisa

venerdì, 25 giugno 2021, 12:48

La giunta comunale nella seduta di ieri ha approvato l'atto di indirizzo relativo alle autorizzazioni in deroga acustica per l'anno 2021. Si tratta di un documento redatto ogni anno per gestire secondo la legge gli eventi che abbiano un impatto acustico particolare per un totale massimo di 20 giorni così...

venerdì, 25 giugno 2021, 11:43

I professionisti del gruppo leader europeo nei servizi di assistenza e cure saranno a disposizione per la somministrazione dei vaccini per le aziende del territorio

giovedì, 24 giugno 2021, 16:24

Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale Campo di Marte, due guardie giurate sono venute alle vie di fatto, per futili motivi. Stanotte la guardia ferita nell'aggressione si è sentita male e, nella prima mattinata, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana

giovedì, 24 giugno 2021, 12:56

"Mi viene da piangere": sono state le prime parole di Giacomo Lenci appena tornato a casa dopo circa due mesi di ricovero in ospedale a causa del Coronavirus"