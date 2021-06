Cronaca



Villa Basilica: al via i campi estivi

domenica, 20 giugno 2021, 11:04

Nuova edizione per i campi estivi annuali rivolti ai bambini e ai ragazzi dai 3 agli 11 anni di età: l'amministrazione comunale ha rinnovato l'appuntamento dedicato ai più piccoli per favorire un percorso di coesione sociale.

"Nel 2020 i nostri campi estivi hanno raccolto un particolare apprezzamento e, soprattutto, una grande partecipazione – commenta il sindaco Elisa Anelli – e quindi abbiamo voluto riproporli con la stessa formula anche per l'estate 2021. Come amministrazione abbiamo voluto fare la nostra parte, per consentire a tutte le famiglie di iscrivere i propri figli: il servizio di trasporto è gratuito ed è stato stanziato un contributo all'operatore economico che gestirà le attività, in modo da abbassare le rette di partecipazione. L'attenzione nei confronti dell'infanzia e della pre adolescenza è massima e costante – prosegue la Anelli – e credo che anche questa iniziativa lo confermi"

Dal 5 al 30 di luglio, dalle 8.30 alle 16.30, largo a giochi, sport, escursioni nella natura e aiuto nei compiti delle vacanze: per i bambini dai 3 ai 5 anni tutte le attività si svolgeranno presso la Scuola dell'infanzia di Villa Basilica, mentre per i più grandi (6 – 11 anni) le attività si terranno sulle Pizzorne, per scoprire la natura e imparare a rispettare l'ambiente e il territorio.

I campi estivi si svolgeranno nel rispetto delle linee-guida previste per le attività estive e della normativa a contrasto dell'emergenza da Covid-19.

Le iscrizioni sono aperte: la modulistica è scaricabile dal sito www.comune.villa-basilica.lu.it/home