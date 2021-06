Cronaca



Lavapiatti srilankese vince due milioni di euro al bar Catelli con un gratta e vinci 'Maxi-miliardario'

martedì, 15 giugno 2021, 11:55

di aldo grandi

Ha grattato uno ad uno i numeri del tagliando appena acquistato, un Gratta e Vinci da 20 euro del Maxi-miliardario. tanti numeri, ma niente da fare, almeno fino a quando, sotto il numero 37, è comparsa la scritta in numeri e in lettere relativa alla vincita di 2 milioni di euro. Mica spiccioli.

A quel punto Nerino, un lavapiatti srilankese così chiamato a S. Vito per il colore scuro della pelle, ha cominciato ad urlare e a saltare nemmeno fosse un grillo. E ad abbracciare a destra e a manca Covid permettendo.

La scena gioiosa è andata in onda poco fa all'interno del bar di Giovanni e Davide Catelli sulla via Pesciatina a San Vito, punto di ritrovo degli appassionati del gioco e di tutti quelli che amano frequentare un posto dove si sta bene, si ride e si scherza ancora meglio e dove l'accoglienza è un must.

Contento, ovviamente, Giovanni Catelli: "Che dire? L'aspettavo da tanto una vincita così. La fortuna sicuramente ha premiato la ricevitoria Catelli, ma dietro questa vincita c'è una struttura che lavora per cercare di far vincere il più possibile le persone".

Foto Ciprian Gheorghita