Appello dal centro trasfusionale di Lucca: "Manca il sangue, venite a donare"

venerdì, 16 luglio 2021, 12:56

I parenti, gli amici e i colleghi di lavoro di Maurizio Luperini, assistito negli ultimi anni per una grave malattia oncologica nella Radioterapia dell’ospedale “San Luca” di Lucca hanno raccolto in suo ricordo 1.600 euro, che la moglie Cristiana, ha donato alla struttura diretta da Marcello Mignogna

giovedì, 15 luglio 2021, 19:04

Esprimersi e divertirsi: ecco i laboratori gratuiti per bambini e ragazzi. Al teatro comunale I. Nieri di Ponte a Moriano. A Lucca, Capannori, Montecarlo e Castelnuovo di Garfagnana spettacoli per tutti in 7 diverse location

giovedì, 15 luglio 2021, 17:29

Una violenta lite divampata per futili motivi in via S. Girolamo di fronte a un pub ha costretto uno dei contendenti a medicarsi al pronto soccorso. Le opposizioni non hanno perso tempo per attaccare l'amministrazione comunale

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:34

Finita la scuola ed archiviato questo anno scolastico non finiscono però le polemiche di alcune mamme su come è stato ed è gestito il plesso di Mutigliano; esse hanno evidenziato molte criticità e vorrebbero che la situazione migliorasse con l’intervento di chi di dovere

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:03

Avevano appena concluso un concerto in Germania gli Abba Dream, una delle principali tribute band mondiali del gruppo svedese, quando, durante una pausa pranzo, il loro furgone è stato forzato, i ladri hanno portato via strumenti musicali e costumi di scena

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:56

Udienza interlocutoria in tribunale per la causa penale che vede l'ex campione del mondo imputato di lesioni e minacce nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci. Sentiti quattro testimoni della difesa