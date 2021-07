Cronaca



Auto sbanda e finisce fuori strada: grave un giovane

domenica, 25 luglio 2021, 07:53

di gabriele muratori

Un brutto incidente è avvenuto ieri sera pochi minuti prima della mezzanotte a San Pancrazio, sulla via di Matraia, dove un'automobile con quattro giovani all'interno, che stava scendendo verso Lucca, è sbandata sulla curva poco prima di villa Grabau, finendo rovinosamente fuori strada, e ribaltandosi nella scarpata a lato della strada.



Contattato il 112, sono giunte sul posto ben quattro ambulanze sia della Misericordia, di cui una addirittura da Borgo a Mozzano, che della Croce Verde, oltre all'auto-medica del Campo di Marte. Giunti in contemporanea anche i vigili del fuoco con quattro mezzi. Durante le delicate operazioni di recupero dei feriti da parte dei pompieri, che hanno estratto i ragazzi dall'abitacolo e portati sulla strada con le barelle spinali, i sanitari hanno quindi subito constatato le condizioni di ognuno, e rilevato la gravità di uno di essi, per il quale è stato richiesto l'immediato trasporto tramite l'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale di Cisanello al centro poli-traumi.



L'elicottero Pegaso quindi, partito immediatamente dalla base del Cinquale, è atterrato presso il campo Henderson in via Salicchi a San Marco, in attesa di prendere in consegna il paziente grave, portato sul posto da una delle ambulanze intervenute. Poco meno gravi le condizioni di altri due occupanti dell'auto, trasportati al San Luca in codice giallo, ed un altro, trasportato invece in codice verde sempre al pronto soccorso di Lucca.



La strada è rimasta bloccata per circa due ore per permettere ai vigili del fuoco il recupero dell'auto. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire le dinamiche dell'incidente.