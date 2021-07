Camera di Commercio: in memoria di Marcello Petrozziello

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 1 luglio 2021, 19:02

Oggi è un giorno triste. Celebrato il funerale nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo da don Idlio Ruggeri alle 16. Molti gli amici, tanti i politici e uomini del mondo della cultura che hanno voluto dare l'ultimo addio al giornalista

giovedì, 1 luglio 2021, 18:25

Il toccante ricordo dei collaboratori di 'Clip Comunicare', la realtà fondata e presieduta da Marcello Petrozziello, nel triste giorno dei funerali

giovedì, 1 luglio 2021, 15:23

I lavoratori di Lucca riscossioni e servizi intervengono a seguito dell'assemblea del personale, tenutasi mercoledì 24 giugno, dove i lavoratori hanno discusso in merito alla situazione organizzativa aziendale alla presenza delle organizzazioni sindacali provinciali di Filcem CGIL – UILtec e UILTrasporti

giovedì, 1 luglio 2021, 15:19

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha esteso di recente la convenzione con una ditta esterna per l’esecuzione delle mammografie di screening su mezzo mobile

giovedì, 1 luglio 2021, 14:23

Il sindaco Alessandro Tambellini ha incontrato Matteo D'Abrosca, Assistente dell'ex Vice Ministro e Sottosegretario di Stato alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri alla famiglia e disabilità On.Vincenzo Zoccano durante il Governo Conte

giovedì, 1 luglio 2021, 08:36

Proteste in redazione per il fatto che ieri pomeriggio, ancora alle 17, le scatole di cartone e la carta non erano state ritirate da via Fillungo. Qualcuno può spiegarci cosa è accaduto?