Due incidenti nella notte, tre feriti in ospedale

domenica, 11 luglio 2021, 10:32

di gabriele muratori

Due incidenti stradali rilevanti sono avvenuti nella notte, il primo ad Altopascio, sulla via Bientinese poco prima delle 3, mentre il secondo a San Lorenzo a Vaccoli sulla Via Nuova per Pisa, intorno alle 4.

In entrambi i casi, le auto incidentate hanno sbandato e si sono ribaltate, con il conseguente intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Nell'incidente di Altopascio, due i feriti gravi, conducente e passeggero, con traumi su varie parti del corpo. Uno dei due è stato portato in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca, mentre l'altro direttamente al politraumi di Cisanello dalle due ambulanze intervenute. L'incidente di San Lorenzo a Vaccoli, un'ora piú tardi, ha avuto come ferito grave il conducente dell'auto, anch'esso trasportato al San Luca in codice rosso per vari traumi.



Su tutti e due gli scenari sono intervenute due pattuglie dei carabinieri per ricostruire le dinamiche e sbloccare il traffico.