Flash-mob Lav: "Basta con lo sfruttamento dei visoni"

sabato, 10 luglio 2021, 15:55

di chiara grassini

Più cibi vegetali, un'economia davvero green, stop al commercio di animali esotici, basta soldi pubblici agli allevamenti, più ricerca senza animali e aiuti alle famiglie con animali. Questi i sei punti del flash mob #nontorniamocomeprima organizzato da Lav Lucca in piazza San Michele questa mattina.



Che cosa significano le parole riportate sullo slogan? Lo ha spiegato Chiara Testi, responsabile lega anti vivisezione Lucca. "Vuol dire che dobbiamo trarre un insegnamento da queste pandemie che derivano dagli animali da reddito e da pelliccia - ha affermato - sono tenuti in condizioni poco consone al loro benessere etologico. I visoni, ad esempio, attaccano la zoonosi mutata che in questo caso è il Covid19. Lo prendono dall'uomo e lo trasmettono cambiato. Tali cambiamenti avvengono se non si chiudono gli allevamenti".



Testi ha poi sottolineato che l'Europa li ha sospesi mentre in Italia se ne contano almeno otto dilocati in regioni differenti: Emilia- Romagna, Veneto e Lombardia. Molti visoni sono stati uccisi perchè "veicolo di contagio" tanto da vietar la riproduzione per tutto il 2021.



L'organizzazione no-profit ha chiesto al ministro Speranza dati più specifici sulla questione nel nostro Paese. Molti di questi animai menzionati vengono messi in gabbie dalle piccole dimensioni nonostante vivono spesso in solitaria e in acqua. Ecco allora che subiscono stress tanto da mangiari tra di loro oltre ad essere assembrati. Tutto ciò, dunque, non garantisce nessun tipo di igiene. In Europa ne hanno uccisi parecchi soprattutto se infetti. Pare però che stiano decidendo di chiudere definitivamente gli allevamenti.

Nel frattempo sulla piattaforma online è partita una petizione, cioè una raccolta firma per chiedere al ministro Speranza di chiudere gli otto allevamenti di visoni presenti sul territorio nazionale. Al momento 27.541 persone hanno firmato.