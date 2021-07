Cronaca



Furgone Fidelitas in sosta contromano in via S. Croce: la navetta non passa, proteste

lunedì, 12 luglio 2021, 13:45

Accade anche questo nel centro storico di Lucca. Sono le 12.25 circa. Ci troviamo a dover transitare per via S. Croce direzione porta S. Gervasio. Proprio di fronte alla sede degli amici del Tirreno c'è, in sosta, ma contromano, attaccata al muro, un furgone della società di vigilanza privata Fidelitas. E la navetta pubblica non ce la fa a passare. L'autista attende un po', poi scende e chiede spiegazioni. Le chiediamo anche noi e ci viene risposto che non ci sono alternative perché il punto ossia il negozio da cui devono, si presume, prelevare qualcosa, è una ventina di metri più avanti e il luogo più vicino per parcheggiare era quello.

L'autista, sorpreso, fa presente che non può passare per forza e, allora, sedutosi nuovamente al volante, viene 'aiutato' dagli agenti a transitare filo-filo e, alla fine, riesce a passare. Sull'asfalto, però, resta una bella pianta rampicante di edera che, se non sbagliamo, si trovava proprio su una fioriera accanto a una porta d'ingresso che dà sulla strada. Sradicata la pianta, una guardia giurata la raccoglie e la rimette al suo posto. Tutto ok?

Si fa per dire. Andiamo più avanti e ci imbattiamo nella terza guardia giurata che si trova proprio nel negozio di cui si stanno occupando. Nel frattempo gli altri negozianti se la prendono e criticano l'atteggiamento prepotente di chi pretende anche di avere ragione quando ha, invece, palesemente torto. Appena ci fermiamo l'agente ci fa segno di smammare dicendo che avevamo già rotto le scatole poco prima ai suoi colleghi.

Ogni commento lo lasciamo ai lettori.