Gli Abba Dream derubati di strumenti e costumi di scena: al via una raccolta fondi per la tribute band

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:34

Finita la scuola ed archiviato questo anno scolastico non finiscono però le polemiche di alcune mamme su come è stato ed è gestito il plesso di Mutigliano; esse hanno evidenziato molte criticità e vorrebbero che la situazione migliorasse con l’intervento di chi di dovere

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:56

Udienza interlocutoria in tribunale per la causa penale che vede l'ex campione del mondo imputato di lesioni e minacce nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci. Sentiti quattro testimoni della difesa

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:24

Rinnovato il consiglio direttivo comunale di Lucca è ora il tempo delle presentazioni e dei primi impegni. Terminato il secondo mandato di Cesare Baldassari come presidente

martedì, 13 luglio 2021, 20:36

Una folla gigantesca si è riunita davanti al Duomo di Carrara sin dalle prime ore del pomeriggio, per l'evento mondano dell'estate: il matrimonio del calciatore appena decorato campione europeo Federico Bernardeschi con Veronica Ciardi

martedì, 13 luglio 2021, 14:42

Sentenza di condanna emessa dal tribunale di Lucca contro l'istituto di credito che aveva agito da tramite per l'acquisto di sei diamanti per un costo di 82 mila euro dalla Intermarket Diamond Business spa poi fallita

martedì, 13 luglio 2021, 14:13

Gli uomini della questura di Lucca hanno dato esecuzione sabato 10 luglio alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal PM di Lucca nei confronti di un marocchino di 32 anni responsabile del reato di maltrattamento nei confronti degli anziani genitori