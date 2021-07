Cronaca



I lavoratori di Lucca Riscossioni replicano ai vertici aziendali: "Chiediamo concreto confronto"

mercoledì, 7 luglio 2021, 16:08

A seguito delle dichiarazioni dei vertici aziendali di Lucca Riscossioni e Servizi, apparse su alcuni quotidiani locali, si rende necessario da parte dei lavoratori effettuare alcune importanti precisazioni, allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e completa dei fatti.

"In primo luogo, lo stato di agitazione - di cui la direzione della società era stata regolarmente informata a mezzo mail da parte delle RSA ed RSU - non ha niente a che vedere con il premio di produzione, per il quale era stato già a suo tempo sottoscritto un accordo, e che non rientra nelle motivazioni di questa presa di posizione".

"Le questioni che il CdA e la direzione dell'azienda definiscono "oggettivamente meno sostanziali", come l'importo del buono pasto, il riconoscimento ai dipendenti ex Gesam di permessi a suo tempo concessi dall'azienda di provenienza, e l'introduzione dello smart working come elemento strutturale - sottolineano i dipendenti - , rientrano nel quadro più ampio di una contrattazione di secondo livello, per la quale da mesi si aspettano invano delle risposte concrete ed un tavolo di trattative mai organizzato".

"Risposte del resto mai pervenute anche per richieste più sostanziali, quali la definizione chiara di ruoli e mansioni per tutto il personale; il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori per i locali della sede di S. Anna; il tempestivo adeguamento dell'organico alle necessità aziendali (la campagna di "stabilizzazione", per la quale presumiamo che i vertici intendano il reclutamento di nuovo personale attraverso procedure di selezione pubblica, ci risulta ben lungi dall'essere in dirittura d'arrivo).

Quello che i lavoratori chiedono - conclude la nota dei lavoratori stessi - è quindi un concreto ed effettivo confronto tra le parti, nel rispetto di una dialettica sindacale fin qui poco valorizzata, al fine di giungere finalmente alla risoluzione di temi che ormai da troppo tempo attendono risposta".