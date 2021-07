Cronaca



Il Caffè Tessieri ha reso la città più viva con la musica e i vigili urbani lo multano con 4 mila euro

venerdì, 30 luglio 2021, 16:31

di aldo grandi

In una città dove lo sport più praticato è godere delle disgrazie altrui, c'è già qualcuno che, su Instagram, ha postato un video con relativo commento denigratorio. Sì, perché a Lucca le voci, le più spregevoli, corrono più veloci di ogni altro sentimento e quello che sta accadendo a Filippo Giambastiani e al suo Caffè rasenta, davvero, il paradossale. Oggi pomeriggio, infatti, due vigili urbani si sono presentati nel locale consegnandogli ben quattro verbali di contravvenzione per la somma complessiva di 4 mila euro. Il tutto, perché Filippo Tessieri non aveva richiesto al comune di Lucca l'autorizzazione ind eroga per la musica il sabato pomeriggio.

"Ho regolarmente pagato la Siae - spiega Giambastiani - e avevo anche domandato se dovevo fare qualcos'altro. Mi hanno detto di no per cui non mi sono preoccupato. Oggi, quando ho visto l'ennesimo arrivo dei vigili urbani mi sono sentito male. E non solo perché mi hanno fatto quattro multe da mille euro ciascuna, ma perché la prima è della fine di giugno e, quindi, perché hanno aspettato così tanto portandomene quattro quando avrebbero potuto venire la prima volta e io avrei evitato di organizzare altri tre eventi senza autorizzazione?".

Noi quello che pensiamo lo abbiamo già detto e scritto e, se possibile, oggi lo pensiamo ancora di più, ma non lo scriviamo perché la querela non la vogliamo e lasciamo all'immaginazione più o meno fertile del lettore.

In sostanza la colpa di Giambastiani è di aver portato la musica in città il sabato pomeriggio c on un dj, di avere rallegrato e ravvivato un po' questo mortorio di città senza turisti soprattutto fino a qualche settimana fa e, per tutto ringraziamento, si attende che ne faccia quattro di eventi e lo si bastona senza alcuna pietà.

A noi - oddio la Vietina mica ci denuncerà per apologia di fascismo? - cui il buonsenso non manca, ma lo chiamano populismo, razzismo, fascismo o come vogliono questi peracottari verniciati di rosso e fucsia perché il rosso è sparito da un pezzo, non resta che manifestare la più totale e incondizionata solidarietà a Filippo Giambastiani - altro che al marocchino di Voghera come ha chiesto il Bianucci - che rende la città più viva.

Purtroppo, però, così come noi, come Andrea Colombini e tanti altri, non ci sta a sopportare questo regime di dittatura sanitaria che vuole imporci di non vivere con la scusa di non far morire.

Il centrodestra lucchese, ovviamente, resterà con la bocca cucita anche in questo caso. Non ci meravigliamo. La paura di passare per sovranisti è più forte del coraggio di dire quello che tutti pensano.

Infine, Giambastiani si è recato dall'avvocato Emanuele Fusi che lo assiste ormai da mesi.