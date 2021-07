Cronaca



Il Comune boccia Coima, salta il progetto per l'ex manifattura

mercoledì, 7 luglio 2021, 11:34

Era nell'aria, ma nessuno si aspettava che l'annuncio sarebbe arrivato così presto. Difatti, soltanto alle 9.10, dai tre moschettieri dell'uffico stampa di Palazzo dei Bradipi è arrivato l'avviso che alle 10.30 si sarebbe tenuta una conferenza del sindaco Alessandro Tambellini e degli assessori Giovanni Lemucchi e Serena Mammini sul progetto Coima-Fondazione CariLucca per la ristrutturazione della ex manifattura tabacchi.



Il dado è tratto. Il primo cittadino, alla luce della risposta giunta dal Coima srl a seguito della richiesta avanzata dal comune di Lucca nei giorni scorsi, ha deciso, congiuntamente alla sua squadra, che il progetto del colosso immobiliare e finanziario italo-quatariota non sarà realizzato poiché, in soldoni, verrebbe a mancare quell'interesse pubblico fondamentale per il via libera dell'amministrazione comunale.



Una notizia che piomba come un fulmine, sia pure non del tutto a ciel sereno, nella politica cittadina dove, ormai da tempo, comitati, forze politiche e associazioni ambientaliste criticavano aspramente la possibilità che la ex manifattura tabacchi potesse divenire una sorta di "zona franca" alla mercé di speculatori ed investitori.



Notizia in aggiornamento