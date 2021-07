Cronaca



Il giudice condanna Banco BPM: dovrà risarcire un cliente lucchese per avergli fatto acquistare diamanti ad un prezzo doppio del loro valore

martedì, 13 luglio 2021, 14:42

di aldo grandi

Un noto imprenditore lucchese aveva acquistato, in tre tranches nel 2013, sei diamanti pagando un totale di 82 mila 781 euro mediante tre bonifici sul proprio conto corrente acceso presso l'istituto di credito Bpm ex Cassa di Risparmio di Lucca di cui era storico cliente. Li aveva comprati, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla banca, dalla società Intermarket Diamond Business spa la quale, successivamente, è stata dichiarata fallita e accusata di aver gonfiato ad arte il prezzo dei diamanti in realtà di parecchio inferiore, quasi il doppio, a quello di mercato. Del resto era stato proprio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a censurare l'attività di IDB, qualificando come scorrette le sue pratiche commerciali perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore al loro reale valore.

Il cliente, che è sicuramente benestante, ma che, giustamente, non ci stava a farsi passare due volte la mosca al naso, il 5 febbraio 2020 ha citato in giudizio Banco Bpm affidandosi ai legali Chiara Peri e Michele De Francesca del foro di Lucca. I due avvocati hanno chiesto, così, la condanna al risarcimento da parte dell'istituto di credito per la somma di 67 mila euro difendendo il proprio assistito che aveva sostenuto, nella denuncia, come la banca lo avesse consapevolmente raggirato con condotte fraudolente ed artificiose, finalizzate a concludere l'infruttuosa compravendita nei confronti di IDB ed in particolare, cercando di fargli capire la convenienza dell'operazione rappresentandogli anche dei dati non affidabili circa l'andamento del mercato dei diamanti. Il cliente, inoltre, aveva dedotto da sé che le quotazioni espostegli dipendevano dalla fissazione unilaterale del prezzo da parte di IDB e non erano frutto delle reali oscillazioni di mercato.

Secondo i due legali la banca avrebbe dovuto sconsigliare il cliente poiché quest'ultimo, visto appunto il rapporto fiduciario che aveva da tempo, aveva verso l'istituto di credito un legittimo affidamento e questi avrebbe dovuto informarlo preventivamente sulla convenienza dell'affare e proteggerlo da eventuali rischi di truffa.

Banco Bpm, ovviamente, rigettava ogni accusa e, tramite i propri legali, ha sostenuto sempre l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegando, anche, che la banca era solo terzo agente rispetto al contratto di compravendita stipulato direttamente tra le due parti, ossia il proprio cliente e la IDB. Aggiungevano, anche, i difensori, che BPM aveva svolto solo attività di mera segnalazione e che l'istituto non era a conoscenza né delle informazioni contenute nei materiali illustrativi predisposti dalla società venditrice dei diamanti, né della determinazione dei prezzi di vendita realizzati da IDB oltre a non aver preso parte, concludeva, alla stesura o al contributo per il materiale pubblicitario della società medesima.

Il giudice Giacomo Lucente ha esaminato con particolare attenzione tutta la documentazione e ha anche ascoltato le parti in causa arrivando alla conclusione che il nesso tra l'attività della banca e il danno subito dall'acquirente esiste e che l'istituto di credito non può pensare di avere svolto un semplice ruolo di mediazione ininfluente. In realtà la segnalazione della banca al cliente e anche tutta la successiva 'assistenza' comportano un dovere da parte della stessa verso il cliente in fatto di trasparenza e correttezza dell'informazione visto che quest'ultimo, per procedere all'acquisto, si è fidato dei consigli datigli dal referente nell'istituto di credito e dei suoi suggerimenti. BPM, inoltre, ha visto rafforzare la propria responsabilità dal fatto che percepiva una robusta provvigione dai contratti di compravendita dei diamanti conclusi con l'ausilio della propria segnalazione: il 18 per cento del prezzo pattuito oltre alle commissioni e all'utile derivanti dai servizi accessori prestati tra cui, non secondario, l'utilizzo della cassetta di sicurezza.

In conclusione il giudice del tribunale lucchese ha condannato Banco Bpm al risarcimento della somma di 60 mila euro oltre al pagamento delle spese processuali. Una sentenza destinata a fare scuola come è accaduto anche, altrove, in casi analoghi poiché la truffa dei diamanti è avvenuta con la partecipazione di numerosi istituti di credito e a tutte le latitudini.

Bene ha fatto il cliente lucchese a citare in giudizio la banca e bravi i due avvocati difensori che non hanno lasciato scampo alle deduzioni dell'istituto di credito peraltro assistito da un noto studio legale milanese.

Come sono lontani i tempi di quando, con King Arthur al vertice, la Cassa di Risparmio di Lucca era, realmente, la banca lucchese del territorio. Ora, Coima permettendo, c'è rimasta solo la... fondazione.