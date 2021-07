Cronaca



“La notte è giovane con noi”: serate di prossimità e sicurezza in centro storico

lunedì, 26 luglio 2021, 17:11

di barbara ghiselli

Serate di prossimità e sicurezza, al servizio delle ragazze e dei ragazzi lucchesi con incontri, attività di sportello e spazi di ascolto e orientamento presso il centro giovani di corte dell'Angelo, in centro storico: questa, in sintesi, l'iniziativa de "La notte è giovane con noi", nata grazie alla collaborazione tra il comune di Lucca e l'azienda Usl Toscana Nord Ovest e alla partecipazione dell'associazione Onda Espressiva.

Gli appuntamenti dell'iniziativa sono stati presentati durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a palazzo Orsetti e, alla quale, hanno partecipato tra gli altri: i consiglieri delegati alla sanità e alle politiche giovanili Cristina Petretti e Daniele Bianucci, Patrizia Fistesmaire, psicologa del consultorio giovani Toscana Nord Ovest, Valeria Massei, responsabile dellla struttura dell'educazione e promozione della salute e Paolo Micheletti, presidente di Onda espressiva.

"E' sicuramente un modo innovativo – ha dichiarato Petretti – per avvicinarci al mondo dei giovani, per far sapere che ci sono persone con competenze specifiche disposte ad ascoltarli e a rispondere alle loro domande, ai loro dubbi". Dello stesso parere Bianucci che ha sottolineato l'importanza che, oltre agli appuntamenti con i vari esperti (psicologi, assistenti sociali), ci sia anche uno sportello di orientamento libero che possa permettere ai ragazzi e alle ragazze che si presenteranno di confrontarsi con i giovani operatori dell'associazione Onda Espressiva, in un'ottica di rapporto tra pari.

Patrizia Fistesmaire ha invece spiegato cosa è un consultorio: "E' uno spazio di ascolto, dove i giovani possono parlare senza essere giudicati, senza fretta, ma anzi con l'attenzione di professionisti e nel rispetto della privacy. Dal marzo 2020, quando è iniziata la pandemia, abbiamo notato un aumento degli accessi al consultorio. I giovani hanno infatti bisogno di aprirsi e di raccontarsi durante l'età che va dalla consapevolezza di sé alla conoscenza della propria sessualità, al mondo degli affetti e delle relazioni con gli altri". Come ha poi ricordato: "L'accesso è libero e diretto, ovvero non c'è bisogno di prenotazione né di impegnativa, né di consenso dei genitori. E' inoltre gratuito, ovvero non vi è alcun pagamento né per le visite né per i farmaci erogati.

I venerdì nei quali ci sarà il servizio "il consultorio è accanto a te" dedicato ai giovani da 14 a 24 anni a ingresso libero, gratuito e senza prenotazione saranno: venerdì 30 luglio e 13 agosto - dalle 19 alle 20.30 con l'assistente sociale del consultorio, venerdì 6 e 20 agosto dalle 22 alle 24 con la psicologa del consultorio.

"Giovedì 5 agosto dalle 19 alle 20.30, nel giardino di palazzo Orsetti, in via del Loreto – ha evidenziato Massei -si terrà invece uno workshop gratuito sul tema della vaccinazione, aperto non solo ai giovani ma all'intera cittadinanza. In questo caso però è necessario prenotarsi a politichegiovanili@comune.lucca.it, indirizzo a cui è possibile inviare anche domande sul tema e a cui sarà risposto in forma anonima durante il workshop".

Giovedì 29 luglio, sabato 31 luglio, giovedì 5 agosto, sabato 7 agosto, giovedì 12 agosto, mercoledì 18 agosto, sabato 21 agosto dalle 22 alle 24 ci sarà invece in corte dell'angelo lo"Sportello giovani" orientamento libero a cura degli operatori dell'associazione Onda Espressiva con informazioni sui servizi comunali, su come orientarsi negli uffici della pubblica amministrazione su come realizzare idee e progetti. L'indirizzo del comune di Lucca politichegiovanili@comune.lucca.it è a disposizione per qualsiasi domanda e approfondimento.