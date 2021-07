Cronaca



Lucca città della carta alle 17 in via Fillungo...

giovedì, 1 luglio 2021, 08:36

Proteste in redazione per il fatto che ieri pomeriggio, ancora alle 17, le scatole di cartone e la carta non erano state ritirate da via Fillungo. Qualcuno può spiegarci cosa è accaduto?

Sicuramente si tratta di un disguido, ma magari i negozianti vorrebbero conoscerne il motivo. Queste che pubblichiamo solo alcun e delle immagini scattate a testimonianza del fatto.