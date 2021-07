Cronaca



Lucca... disobbedisce

sabato, 24 luglio 2021, 18:32

di ciprian gheorghita

Guardate le facce. Sono facce piene di vita, di rabbia, di voglia di libertà. Facce di chi non è abituato a pensare con la testa di altri, ma con la propria. Facce di chi chiede sicurezza, sì, ma anche lavoro. Facce, di chi vorrebbe innanzitutto uscire da un incubo: quello di vedersi calpestare i propri diritti. Tra questi, il diritto di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno e il diritto, sacrosanto, di dire la propria senza essere per forza additati come 'no vax' o, peggio ancora, come... negazionisti.



In piazza Napoleone, oggi, c'erano tante persone che, alla 'dittatura' del virus, hanno deciso di ribellarsi. Giovani, adulti, anziani. Tutti. Senza distinzione di sorta. Persone che, alle rassicurazioni, preferiscono la trasparenza, il dialogo, il confronto.



Ma sentiamo le loro voci.



Perché siete qui? "Perché - dichiara un manifestante - penso che dovremmo essere liberi di scegliere ognuno per se stesso. Piuttosto, è il caso di avanzare con le terapie domiciliari e l'implementazione del supporto dei medici di famiglia, anziché togliere posti alla sanità. E non è certo questo vaccino che ci salverà tutti quanti".



"Sono in piazza - afferma Alessandro Martinelli - perché ritengo che i decreti e le decisioni prese vadano contro i principi costituzionali".



Marzia Ristori: "La libertà di scelta esiste. Il gioco è dire che quelli cattivi sono 'no vax'. Beh, io non sono 'no vax'. Io i miei figli li ho tutti vaccinati. In questa situazione c'è qualcosa di strano, che non torna: ad esempio, durante il lockdown dell'anno scorso, come mai le autopsie non sono state fatte fare? Quando qualche medico le ha fatte, si sono accorti di determinate cose. Ci sono troppe cose che non quadrano".



"Siamo qui in piazza - afferma Filippo Giambastiani del bar Tessieri - per protestare perché ci siamo stancati di essere presi in giro da questi cialtroni che ci governano e che ci vogliono imporre una dittatura sanitaria. Sono numeri che non esistono e non vogliamo essere marchiati con un 'green pass', come hanno fatto anni fa i fascisti e i nazisti. Vogliamo vivere liberamente, lavorare soprattutto. E non siamo agenti di polizia per cui possiamo chiedere i documenti o il 'green pass' alle persone che vengono nei nostri locali!"



"Io sono qui in piazza oggi - dichiara un'insegnante di fitness - perché purtroppo le palestre, come i ristoranti, sono tra le categorie più colpite. Sembra che se la prendono sempre con le stesse categorie. Io vorrei lavorare, visto che sono 27 anni che lavoro nel fitness che, comunque, porta salute e si sa che rafforza il sistema immunitario; ma, a quanto pare, sembra che l'unica soluzione sia il vaccino. Nessuno di noi, penso, sia 'no vax'. Siamo solamente preoccupati per una soluzione sperimentale che, insomma, ci mette un po' paura. Sembra che il timore non sia accettato da parte di nessuno. Noi non vorremmo avere il 'green pass' per lavorare".



Foto di Ciprian Gheorghita