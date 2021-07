Cronaca



Lucca riscossioni e servizi, verso lo stato di agitazione

giovedì, 1 luglio 2021, 15:23

I lavoratori di Lucca riscossioni e servizi intervengono a seguito dell'assemblea del personale, tenutasi mercoledì 24 giugno, dove i lavoratori hanno discusso in merito alla situazione organizzativa aziendale alla presenza delle organizzazioni sindacali provinciali di Filcem CGIL – UILtec e UILTrasporti.



"A distanza di 3 anni, dal passaggio dei rami d'azienda a cui appartenevamo, da GESAM Spa a Lucca Holding Servizi srl, siamo con la presente ad esprimere la nostra profonda preoccupazione a causa della situazione lavorativa in cui operiamo quotidianamente. Dal 2018 ad oggi, non è mai stata attuata dai vertici aziendali che si sono susseguiti (Lucca holding Servizi srl prima e Lucca Riscossione e Servizi srl successivamente) quella riorganizzazione del lavoro e definizione chiara delle mansioni presupposto di una Azienda sana".



"Ci troviamo invece quotidianamente a dover sopperire, in maniera caotica a molteplici attività, spesso non rientranti nelle nostre tipiche funzioni, senza una prospettiva organizzativa chiara. Le lamentele che oggi vogliamo rendere pubbliche, sono state ripetutamente fatte presenti in questi 3 anni, all'azienda da cui dipendiamo, ma ad oggi non hanno trovato concrete soluzioni. Temiamo che, per i suddetti motivi, possano a breve esserci ripercussioni anche sulla qualità dei servizi offerti all'utenza".



"Per tutti i suddetti motivi, i lavoratori chiedono l'apertura immediata di un idoneo tavolo tecnico, ove siano presenti tutte le parti decisorie così da poter giungere in tempi estremamente brevi, alla soluzione delle problematiche esposte. Nulla riscontrando in tempi brevi, siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione per farci ascoltare sulle nostre preoccupazioni".