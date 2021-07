"Lucca Teatro Festival 2021 - Che cosa sono le nuvole?"

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 15 luglio 2021, 17:29

Una violenta lite divampata per futili motivi in via S. Girolamo di fronte a un pub ha costretto uno dei contendenti a medicarsi al pronto soccorso. Le opposizioni non hanno perso tempo per attaccare l'amministrazione comunale

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:34

Finita la scuola ed archiviato questo anno scolastico non finiscono però le polemiche di alcune mamme su come è stato ed è gestito il plesso di Mutigliano; esse hanno evidenziato molte criticità e vorrebbero che la situazione migliorasse con l’intervento di chi di dovere

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:03

Avevano appena concluso un concerto in Germania gli Abba Dream, una delle principali tribute band mondiali del gruppo svedese, quando, durante una pausa pranzo, il loro furgone è stato forzato, i ladri hanno portato via strumenti musicali e costumi di scena

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:56

Udienza interlocutoria in tribunale per la causa penale che vede l'ex campione del mondo imputato di lesioni e minacce nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci. Sentiti quattro testimoni della difesa

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:24

Rinnovato il consiglio direttivo comunale di Lucca è ora il tempo delle presentazioni e dei primi impegni. Terminato il secondo mandato di Cesare Baldassari come presidente

martedì, 13 luglio 2021, 20:36

Una folla gigantesca si è riunita davanti al Duomo di Carrara sin dalle prime ore del pomeriggio, per l'evento mondano dell'estate: il matrimonio del calciatore appena decorato campione europeo Federico Bernardeschi con Veronica Ciardi