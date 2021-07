Cronaca



L'ultimo saluto a Mario Lucchesi

lunedì, 26 luglio 2021, 17:26

di chiara grassini

Mario Lucchesi è morto: stamani si sono svolti i funerali alla chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano di Mutigliano. L'uomo, scomparso all'età di 84 anni, è stato il fondatore insieme al fratello Dino, dell'azienda Fratelli Lucchesi srl, specializzata in progettazione, noleggio, montaggio, produzione e vendita di ponteggi metallici per l'edilizia a Monte San Quirico sulla via per Camaiore.



Era stato ricoverato al San Luca una settimana fa dopo essersi sentito male nella propria abitazione tra giovedi 15 e venerdi 16 luglio. Tutto è successo intorno alle 23, ora in cui l'anziano già dormiva. A dare l'allarme la moglie Elza, che resasi conto che il marito non stava bene, ha avvertito sin da subito figlia e nipote. Poi la crisi respiratoria e il ricovero al San Luca. I medici lo sottopongono a esami ma dai primi risultati risulta che le condizioni di salute sono gravissime. Si tratta di setticemia, un'infezione del sangue che ha già compresso e danneggiato gli organi interni. Nel reprto di medicina specialistica tentano di fare il possibile, nonostante le difficoltà. Febbre alta che oscilla tra i 37 e i 38 gradi con picchi di 39. La sera scende ma il giorno sale. L'infezione, partita dalle gambe - gonfie, calde e molto arrossate -, produce un batterio, debellabile con una cura di antiobiotico. Per il signor Mario Lucchesi non c'è più speranza, la sua salute peggiora, il corpo non reagisce alle cure. Dopo una settimana di ricovero la chiamata dall'ospedale: è deceduto, due ore di tempo per recarsi al San Luca prima di essere trasferito all'obitorio e seppellito nella colombaia al cimitero di Mutigliano.



Tanti gli amici e i famigliari che lo hanno voluto salutare per l'ultima volta. Tra essi anche il gruppo degli alpini di Porcari che gli ha reso omaggio durante la messa, celebrata da don Alberto Brugioni. Olltre ai fiori offerte. Il ricavato sarà devoluto ai bambini di Paipa in Colombia, dove dal 1998 vive il figlio Stefano.