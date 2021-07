Lutto nel commercio: è morto Dario Nocetti

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 30 luglio 2021, 16:31

Prima lo hanno messo in corce con il Covid e, adesso che con 30° all'ombra non c'è più o quasi, ecco che il comune torna a 'massacrare' il Caffè Tessieri con quattro verbali da mille euro ciascuno per mancanza dell'autorizzazione in deroga

venerdì, 30 luglio 2021, 15:13

Tocca anche alla storica Arciconfraternita di Misericordia di Lucca di Piazza del Salvatore abbandonare il centro storico cittadino. Dopo secoli di vita vissuti in pieno nella storica sede, l'associazione si trova a fare un passo significativo per il continuo delle proprie attività al servizio della cittadinanza

venerdì, 30 luglio 2021, 09:34

Giorgio Agamben: «Nel Green pass non è in gioco la salute, ma il controllo della popolazione». Ida Magli: «Ci troviamo ormai davanti a dei nuovi martiri: quelli che si sono sacrificati e che debbono sacrificarsi.... Ci troviamo davanti all'abbandono di ogni razionalità, di ogni possibilità umana di dubbio, di alternativa,...

giovedì, 29 luglio 2021, 16:18

Sabato 31 luglio, alle 17, in piazza Napoleone a Lucca, si svolgerà una manifestazione contro il Green Pass. Ad organizzarla il movimento "Fronte del Dissenso"

giovedì, 29 luglio 2021, 15:31

Torna a far parlare di sé la prescrizione della Soprintendenza di Lucca che prevede la riapertura di un tratto di 30 metri del canale Benassai lungo il viale San Concordio

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:36

Da oggi la società partecipata dal comune di Lucca che si occupa della gestione dei parcheggi, dei permessi per la zona a traffico limitato e dei punti informazione turistica ha a disposizione due nuovi furgoni elettrici, in sostituzione di altri due vecchi a gasolio, che saranno utilizzati dai dipendenti per...