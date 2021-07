Cronaca



Marcello Petrozziello, il ricordo della 'sua' Clip Comunicare: "Per noi sei stato un maestro"

giovedì, 1 luglio 2021, 18:25

Il toccante ricordo dei collaboratori di 'Clip Comunicare', la realtà fondata e presieduta da Marcello Petrozziello, nel triste giorno dei funerali:



"Siamo ancora frastornati nel renderci conto che Marcello ci ha lasciato.

"Ora lo chiamiamo e ci risponde", come sempre, come sempre è stato in questi anni bellissimi, unici, vissuti secondo dopo secondo: ci ripetiamo questa frase tra l'incredulità e il dolore, gli occhi si riempiono di lacrime e la testa va, alla ricerca di quel ricordo, di quell'aneddoto, di quell'immagine, di quel momento, sempre nuovo, in cui Marcello ci sorprendeva, ancora una volta, ancora di più, per la sua intelligenza così superiore, per la sua professionalità così totale e totalizzante, per la sua generosità così commovente.

Clip Comunicare era il suo sogno coltivato a lungo e realizzato poi nel 2012.

Ci ha scelto uno per uno, guardandoci dentro e facendo un continuo lavoro da talent scout.

Per noi è stato un maestro di giornalismo e di scrittura, ci ha insegnato come coltivare le relazioni, come curare la comunicazione, come guardare le cose a 360 gradi, con visione critica e lucido realismo, e come non scendere mai a compromessi.

A lui dobbiamo tutto.

Una persona profondamente generosa, che aveva piacere nel condividere ciò che sapeva. Anzi, come diceva lui: "voglio restituire agli altri un po' della fortuna che ho avuto io”.

Sarà forse per la sua anima socialista, ma per Marcello lavorare insieme era vivere insieme, con semplicità, con umiltà, con determinazione e profonda, ostinata, passione.

Questa è l’eredità che ci teniamo. Comunicare è emozionare: per Marcello è sempre stato così. Per noi è e sarà sempre così.

Marcello: ogni traguardo, ogni soddisfazione, ogni nuovo progetto, ogni conquista, ogni passo avanti che Clip compierà sarà dedicato a te".