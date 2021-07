Morto Aldo Chelini, imprenditoria in lutto

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 26 luglio 2021, 17:53

H.B., pregiudicato di 22 anni, è stato arrestato per tentato indebito utilizzo di carte di credito. Il giovane è stato individuato e fermato in via Beccaria da una pattuglia della sezione radiomobile di Lucca

lunedì, 26 luglio 2021, 17:26

Stamani si sono svolti i funerali alla chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano di Mutigliano. L'uomo, scomparso all'età di 84 anni, è stato il fondatore insieme al fratello Dino, dell'azienda Fratelli Lucchesi srl

lunedì, 26 luglio 2021, 17:11

Serate di prossimità e sicurezza, al servizio delle ragazze e dei ragazzi lucchesi con incontri, attività di sportello e spazi di ascolto e orientamento presso il centro giovani di corte dell'Angelo, in centro storico

lunedì, 26 luglio 2021, 13:39

Il progetto prevede la rimozione di 11 alberi e la ripiantumazione di nuove specie arboree nei giardini della primaria Collodi e della secondaria Da Vinci, oltre che nel parcheggio

domenica, 25 luglio 2021, 13:20

Il Rev.do don Claudio Francesconi, che inizierà il 1° ottobre il suo servizio alla Conferenza Episcopale Italiana come Economo generale, rimarrà per tutto il prossimo anno pastorale anche Economo diocesano e Vicario parrocchiale di San Concordio in Contrada

domenica, 25 luglio 2021, 07:53

Un brutto incidente è avvenuto ieri sera pochi minuti prima della mezzanotte a San Pancrazio, sulla via di Matraia, dove un'automobile con quattro giovani all'interno, che stava scendendo verso Lucca, è sbandata sulla curva poco prima di villa Grabau, finendo rovinosamente fuori strada. Foto