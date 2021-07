Cronaca



Paura a Borgo Giannotti nella notte: a tutta velocità sbanda contro un'auto in sosta e si ribalta

lunedì, 5 luglio 2021, 12:13

di gabriele muratori

"Un lunga frenata poi un forte botto". Questo quanto raccontato da alcune persone che intorno alle 2.30 di notte erano in fila alla paninoteca presso la rotonda di Borgo Giannotti. Tra di loro anche un soccorritore fuori servizio della Misericordia che subito si è precipitato a vedere cosa era accaduto alla curva sul viale Carlo Del Prete zona Euronics. Un'utilitaria Fiat, guidata a forte velocità da un 30enne, è sbandata improvvisamente andando sbattere contro un'auto parcheggiata sulla destra della carreggiata per poi ribaltarsi e finire in mezzo alla strada.

Immediata la chiamata al 112 da parte del soccorritore che ha richiesto oltre all'ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco visto il fumo denso che usciva dalla vettura incidentata. Arrivati tempestivamente, i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario ed estratto il ferito dalle lamiere per poi affidarlo alle cure dei sanitari della Misericordia di Lucca. Caricato sull'ambulanza, l'uomo ferito ma cosciente, è stato trasferito in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca.

Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi e far defluire il traffico, oltre che per rimuovere le due auto distrutte.