Processo Cipollini, arrampicata sugli specchi. La difesa del campione: "Pronti a qualunque tipo di conciliazione"

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:56

di aldo grandi

Ad essere sinceri se non fossimo venuti non sarebbe cambiato granché. Infatti, nell'ennesima udienza interlocutoria del processo che vede imputato Mario Cipollini dei reati di lesioni, stalking e maltrattamenti in famioglia nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci, non sono emerse dalle dichiarazioni di quattro testimoni forniti dalla difesa, novità di rilievo. Anzi, in un caso, addirittura, il testimone non si ricordava quello che aveva detto due anni fa sentito a sommarie informazioni dagli investigatori della sezione di polizia giudiziaria. Ma andiamo con ordine.

Appuntamento alle 12 all'ex Galli Tassi con giudice monocratico Felicia Barbieri. Presenti i testimoni dell'imputato, che non c'è, gli avvocati Giuseppe Napoleone e Massimo Martini mentre il pubblico ministero è Letizia Cai e i legali della parte lesa e di parte civile sono Susanna Campione e Letizia Levoratti per il compagno di Sabrina Cipollini, Silvio Giusti, anche lui parte lesa e querelante.

In programma c'è l'audizione di alcuni testimoni chiamati dalla difesa. Quattro non ci sono e altrettanti, invece, sono presenti. Diciamo subito che al termine dell'interrogatorio da parte degli avvocati il risultato è apparso assai modesto, con dichiarazioni il cui esito, a nostro modesto avviso e a favore della causa per la quale erano stati chiamati, è stato inconsistente per non dire nullo o quasi.

Si è cominciato con Moreno Bianchi, papà di Sandra che non è potuta venire, titolari della pasticceria L'angolo dolce di Borgo Giannotti da sempre punto fermo per Mario Cipollini e amici da tempo immemore. Bianchi non ha potuto dire altro che quello che sa, ossia di avere frequentato da decenni il campione e di non avere mai assistito a scene di litigi o violenza tra i due ex coniugi.

E' stata, poi, la volta di Roberto Cortopassi ed è qui che c'è stato l'unico sussulto della giornata. Cortopassi, infatti, interrogato da Napoleone, ha dichiarato di non aver mai saputo né assistito di e a episodi conflittuali tra l'amico Cipollini e la ex moglie Landucci, di non aver mai visto scenate di gelosia e di aver frequentato la coppia fino al 2012. Alla domanda se aveva mai visto qualche ferita o livido sul volto o sulla pelle di Sabrina Landucci, si è limitato a parlare di una ferita sulla fronte provocata, a suo dire, da una caduta in bici della donna.

Peccato che a questo punto l'avvocato Campione, come un falco, si è avventata sulla 'preda' mostrandogli quanto aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni due anni fa e cioè di aver visto personalmente lividi e ferite sulla pelle della ex moglie di Cipollini e di averla vista, talvolta, anche claudicante. Il testimone, visibilmente imbarazzato, non ha saputo spiegare quello che aveva detto anni fa e di fronte alla specifica richiesta del giudice, ha detto di non ricordare.

E' poi comparso sul banco dei testimoni l'ex ciclista e compagno di squadra sin dai tempi delle giovanili Massimiliano Lelli, il quale, praticamente, non vedeva più la coppia da circa vent'anni. Si è così limitato a raccontare di una vacanza trascorsa con le famiglie negli States di una quindicina di giorni. Anche lui non ha mai assistito a scenate di gelosie o litigi.

Ultimo per oggi a parlare Marco Celano, amico anche dell'avvocato Napoleone, che ha raccontato di una vacanza risalente al 2007 oltre a spiegare che non vedeva i due ex coniugi dal 2008. Domanda apparentemente inutile la nostra: ma se la violenza tra Cipollini e Landucci è avvenuta nel 2017, come possono queste persone avere elementi utili alla risoluzione del caso in oggetto? Misteri della fede e della professione forense probabilmente.

Alla fine il giudice ha fissato la nuova udienza per il 24 novembre alle 14 e l'avvocato Napoleone ha già chiesto, per quell'occasione, di poter ascoltare altri sette testimoni. Cosa positiva, ma era scontato, non saranno convocate le due figlie di Cipollini e della Landucci una delle quali, Lucrezia, si è laureata in Giurisprudenza a Bologna pochi giorni fa con 110 e lode e alla quale formuliamo felicitazioni e auguri.

L'avvocato Napoleone se ne va nel suo stile indubbiamente professionale e mai domo. Merita rispetto perché sta cercando in tutti i modi di difendere il proprio assistito in nome di un rapporto che va, sicuramente, al di là dello stretto aspetto legale per estendersi ad una amicizia che dura nel e del tempo. C'è anche spazio per una battuta: "Udienza interlocutoria, mancavano alcuni testimoni che ci saranno la prossima volta, come Sandra Bianchi la figlia di Moreno o la moglie di Massimiliano Lelli e altre tre o quattro persone. Se siamo disposti a trovare un accordo? Guardi, lo scriva pure, noi siamo disponibili a qualunque tipo di conciliazione".