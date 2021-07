Round Table 51, il testimone passa a Simone Amato

Altri articoli in Cronaca

sabato, 24 luglio 2021, 18:32

La Lucca che... disobbedisce in piazza Napoleone per dire 'no' a qualsiasi restrizione delle libertà personali e ribellarsi contro la dittatura del virus. Foto di Ciprian Gheorghita

venerdì, 23 luglio 2021, 13:07

Sono partiti i cantieri per l'ampliamento del cimitero della frazione di Pariana e per i lavori di ripristino della viabilità sulla Villa Basilica-Capornano, in località Rio

giovedì, 22 luglio 2021, 17:35

Una provocazione? Sicuro, ma siamo prossimi alla realtà, quella di milioni di persone che non vogliono fare ciò che, al contrario, qualcuno vuole imporre loro a tutti i costi: altrimenti, niente lavoro, niente ristoranti, niente cinema, niente palestre, niente supermercati, niente viaggi, niente di niente.

giovedì, 22 luglio 2021, 14:16

Sono partiti i lavori di efficientamento energetico per le scuole elementari e medie di Villa Basilica. Con un investimento a fondo perduto di oltre 600 mila euro

giovedì, 22 luglio 2021, 09:30

Ad evidenziare le difficoltà degli operatori del settore è la Cna di Lucca che si fa portavoce di uno dei suoi associati, esasperato dal passaggio su strade sempre più difficili e pericolose

mercoledì, 21 luglio 2021, 20:44

Una lettrice ci ha inviato questa immagine che ritrae una donna completamente coperta da abiti e da un velo integrali scattata nel centro storico. Effettivamente non è la prima volta...